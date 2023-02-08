В Екатеринбурге трое детей заболели корью

Случаи заражения выявлены в одной семье. Дети госпитализированы, все, контактировавшие с ними, отстранены от посещения школ и детских садов.

В Екатеринбурге выявлено сразу три случая кори среди детей, эпидемиологический очаг зарегистрирован в Железнодорожном районе города.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, все три случая заболевания зафиксированы в одной семье, первый заболевший недавно приехал из Таджикистана. Сейчас один диагноз уже подтвержден лабораторно, еще два остаются в работе.

Заболевший корью детей госпитализировали, всех, контактировавших с ними, отстранили от посещения школ и детских садов. Проводится вакцинация против кори по месту жительства и учебы заболевших.

Напомним, в декабре 2022 г. школы Екатеринбурга за две недели до настпления зимних каникул были переведены на дистант из-за резкого роста заболеваемости гриппом.

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