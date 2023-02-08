Трасса Пермь – Екатеринбург встанет уже весной: капитальный ремонт растянется на 100 км

На дороге, которая в будущем войдет в состав автобана М-12, запланирован ремонт мостов и путепроводов, дорогу будут расширять до четырех полос. Где работы уже начались: карта.

Весной 2023 г. на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург стартует масштабный ремонт восьми путепроводов и шести мостов. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос с увеличением грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.

В Уралуправтодоре сообщают, что работы пройдут на отрезке длиной более 100 км, со 187-го км в Ачитском городском округе до 326-го возле Первоуральска. Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийку, Тюш, Пут и Чусовую, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

Рабочие уже возводят опоры на мостах через реки Бисерть и Пут, на мостах через Ут и Тюш обустраивают объезды с временными мостами:

Примерное расположение мостов, на которых уже начались работы

В марте дорожники начнут разбирать сооружения, на участках будут введены временные изменения для проезда транспорта с организацией реверсивного движения и светофорным регулированием. Даты введения ограничений с подробной схемой организации дорожного движения появятся позже.

Отметим, трасса Екатеринбуг – Пермь в будущем должна войти в состав скоростного автобана М-12, поручение о строительстве которого ранее дал Владимир Путин.

Ранее, напомним, стало известно, что трассу Екатеринбург – Краснодар отложили в долгий ящик на федеральном уровне.

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