Бывшая команда Storytel в России запустила новое издательство

Топ-менеджеры покинувшего Россию сервиса аудиокниг основали собственное издательство и теперь планируют издавать как новинки, так и забытую классику.

Российская команда шведского сервиса аудиокниг Storytel (покинул рынок России в октябре 2022 г.) запустила новое издательство — «Дом историй», сообщила компания. Генеральным директором сервиса станет Борис Макаренков, а главным редактором — Анастасия Завозова, ранее занимавшие аналогичные должности в Storytel в России. Издателем станет Ирина Рябцова. Проект запущен на собственные средства господина Макаренкова, уточнил представитель издательства «Коммерсанту». В издательстве рассчитывают выйти на окупаемость в течение двух лет.

«Дом историй» планирует издавать книги зарубежных и российских авторов во всех форматах — бумажные, электронные и аудиокниги, в его портфеле уже более 200 изданий: детективы и триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги. Издательство заинтересовано и в новинках, и в забытой классике, не переводившейся на русский язык или давно не переиздававшейся.

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«Есть две истории о чтении, которые в свое время как-то запали мне в душу. Одна — из книжных мемуаров американской писательницы Нины Санкович «Толстой и и фиолетовое кресло», где она рассказывала, как ее больная раком сестра, которая до болезни читала только сложный нон-фик, полностью перешла на легкие детективы, потому что они отвлекали ее и помогали справляться с б справляться с болью. Другая история, не история даже, а известная цитата из какого-то интервью Донны Тартт, где она говорит, что книги пишутся в одиночестве — и для одиноких и что первейший долг писателя — это развлечь читателя, потому что к книгам чаще всего обращаются, когда грустно и плохо, когда-то куда-то долго едешь или сидишь часами у постели больного.