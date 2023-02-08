Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.02
70,89
75,90
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывшая команда Storytel в России запустила новое издательство

Бывшая команда Storytel в России запустила новое издательство
Автор фото: Michal Jarmoluk. Иллюстрация: Pixabay.com

Топ-менеджеры покинувшего Россию сервиса аудиокниг основали собственное издательство и теперь планируют издавать как новинки, так и забытую классику.

#КНИЖНЫЙ РЫНОК#НОВОСТИ

Российская команда шведского сервиса аудиокниг Storytel (покинул рынок России в октябре 2022 г.) запустила новое издательство — «Дом историй», сообщила компания. Генеральным директором сервиса станет Борис Макаренков, а главным редактором — Анастасия Завозова, ранее занимавшие аналогичные должности в Storytel в России. Издателем станет Ирина Рябцова. Проект запущен на собственные средства господина Макаренкова, уточнил представитель издательства «Коммерсанту». В издательстве рассчитывают выйти на окупаемость в течение двух лет.

«Дом историй» планирует издавать книги зарубежных и российских авторов во всех форматах — бумажные, электронные и аудиокниги, в его портфеле уже более 200 изданий: детективы и триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги. Издательство заинтересовано и в новинках, и в забытой классике, не переводившейся на русский язык или давно не переиздававшейся.

Читайте также на DK.RU: После 24 февраля рынок книгоиздания шатает, но шансы хорошо заработать никуда не делись

«Есть две истории о чтении, которые в свое время как-то запали мне в душу. Одна — из книжных мемуаров американской писательницы Нины Санкович «Толстой и и фиолетовое кресло», где она рассказывала, как ее больная раком сестра, которая до болезни читала только сложный нон-фик, полностью перешла на легкие детективы, потому что они отвлекали ее и помогали справляться с б справляться с болью. Другая история, не история даже, а известная цитата из какого-то интервью Донны Тартт, где она говорит, что книги пишутся в одиночестве — и для одиноких и что первейший долг писателя — это развлечь читателя, потому что к книгам чаще всего обращаются, когда грустно и плохо, когда-то куда-то долго едешь или сидишь часами у постели больного.

И эти две истории как нельзя лучше описывают концепцию нашего издательства. Мы будем издавать книги, которые, как мы надеемся, люди смогут читать, когда им понадобится поддержка и нужно будет хотя бы на пару часов отвлечься», — говорит Анастасия Завозова.  

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре городаУГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
  • «Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»«Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»
  • Свердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонтСвердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонт
  • Для соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компанийДля соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компаний
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.