Число погибших от землетрясения в Турции и Сирии достигло почти 16 тыс. человек

Эрдоган заявил, что Турция мобилизовала все свои ресурсы, чтобы справиться с последствиями землетрясения. Тем не менее критики обвиняют власти страны в плохой подготовке и медленной реакции.

По меньшей мере 12873 человека погибли и 62937 ранены в Турции в результате двух землетрясений на юго-востоке страны 6 февраля, сообщило агентство «Анадолу». В Сирии, по данным CNN, погибли не менее 2992 человек, то есть общее число жертв превысило 15,8 тыс.

В зоне бедствия работают более 113 тыс. спасателей, в том числе 5709 из других стран, сообщили в AFAD (Управление по предотвращению и ликвидации ЧС). В пострадавшие районы направляют также одеяла, палатки, продукты питания и группы психологической помощи. Для укрытия выживших там установили 92 738 семейных палаток.

Турция мобилизовала все свои ресурсы, чтобы справиться с последствиями землетрясения, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. В пострадавших провинциях на три месяца ввели режим чрезвычайной ситуации.

Эрдоган заявил, что к настолько разрушительному землетрясению подготовиться было невозможно, хоть и признал некоторые проблемы, пишет Би-би-си. Тем не менее, его критики считают, что власти отреагировали медленно и что подготовлены были плохо. Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны Кемаль Кылычдароглу назвал Эрдогана ответственным за случившееся. Тот в ответ заявил, что не потерпит, «чтобы кто-то пиарился на негативе в своих политических интересах».

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Разрушительное землетрясение может серьезно ухудшить позиции Эрдогана перед ними.