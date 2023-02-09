Депутаты Заксобрания обсуждают новый закон о формировании городской думы

Есть мнение, что если данный закон примут, цена кампании для «Единой России» существенно вырастет, а «Яблоку» в новый созыв попасть не удастся.

Депутатам Законодательного собрания Свердловской области приватно показали проект закона, изменяющего схему выборов депутатов Екатеринбургской городской думы. Официально законопроект в областной парламент пока не поступил. Об этом пишет ЕАН.

Предполагается, что количество депутатов городской думы сократится с 36 до 35 человек. Из них 25 будут избираться по мажоритарной системе (одномандатным округам), 10 — по пропорциональной системе (партийным спискам). Сейчас в думе Екатеринбурга половина депутатов избрана по одномандатным округам, половина — по партспискам.

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь 2023 г. В конце 2022 г. мэр Алексей Орлов говорил, что окончательного решения по новой схеме еще нет.

Мы можем увеличить количество округов до 20, чтобы люди могли выбрать тех, кого хотят представить в думе. Нам хотелось бы видеть людей грамотных — и бюджетников, и бизнес. Неизбежно будут предложения и наших крупных финансово-промышленных групп,— пояснил на пресс-конференции Алексей Орлов, цитата по «Ъ-Урал».

По словам политолога и депутата гордумы Константина Киселева, расклад сил в новом созыве будет зависеть от того, кто будет согласовывать кандидатов-списочников, пишет 66.RU.

«Если будет разделение, условно: вот, Алексей Валерьевич, это места твоих кандидатов, а это бизнесменов — это один расклад. Если администрация губернатора — это будет вообще другой расклад. Партии будут в обиде, что долю их представительства уменьшили до 10 мест. Партии, которые потеряли часть финансирования из-за сокращения мест по спискам, просто-напросто начнут выдвигать денежных кандидатов. Представьте, идет «Единая Россия» с административным ресурсом, и против нее идет бизнес, которому безразлично, сколько денег потратить на кампанию», — прокомментировал реформу Алексей Киселев.

Из-за увеличения числа одномандатных округов, полагает он, «цена кампании для «Единой России» существенно вырастет». При этом, как предполагает депутат Дмитрий Сергин, по спискам половину мест (5 из 10 мандатов) возьмет «Единая Россия». Остальные пять между собой разделят другие парламентские партии. В том, что «Яблоку» (сейчас партию в гордуме представляет Константин Киселев) удастся пройти в новый созыв, он сомневается.

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