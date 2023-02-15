Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.02
73,63
78,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств?

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств?
Иллюстрация: Ювелирный дом CHAMOVSKIKH

Кольцо — главный материальный символ любви и серьезности намерений уже много веков. Какими помолвочными и обручальными кольцами «связывают» себя влюбленные сегодня — мнение эксперта на DK.RU.

#ЮВЕЛИРЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«На протяжении веков украшения помогали влюбленным визуализировать свои чувства и сопровождали их в самые трепетные и важные моменты жизни», — отмечает руководитель департамента розничной сети ювелирного дома CHAMOVSKIKH Лариса Кузьмина. Она рассказала о современных трендах в создании и выборе помолвочных и свадебных колец.

Принято ли сегодня в России обмениваться не только обручальными, но и помолвочными кольцами?

— Конечно. Помолвочное кольцо остается подарком, который преподносит мужчина женщине, но случается, что в ответ жених получает украшение как символ взаимности. Часто мастера CHAMOVSKIKH дополняют такие драгоценности гравировкой с памятной датой, фразой.

Есть ли тренды в дизайне помолвочных и обручальных колец. Каковы они?

— Классические варианты с бесцветными бриллиантами не сдают позиций. Их безукоризненная чистота и невероятное сияние подчеркивают важность и торжественность события.

Все большую популярность приобретают цветные драгоценные камни. Замечу, если речь идет о кольце с Fancy-бриллиантами, это не только дань моде, но и выгодное вложение. На десять тысяч бесцветных бриллиантов приходится один цветной, поэтому украшения с такими камнями обладают большим инвестиционным потенциалом.

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 1

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 2

Кольца с рубинами или рубеллитами самой чувственной огранки «сердце» идеально выразят пылкость и глубину чувств.

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 3

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 4

Нежные аквамарины подарят эстетическое наслаждение даже искушенным особам. Благородные и эффектные «королевские» сапфиры, отсылающие к помолвочному кольцу принцессы Дианы, придадут моменту особый статус.

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 5

Натуральный жемчуг остается одним из главных фаворитов свадебных стилистов. Благодаря особенному свечению он великолепно смотрится как в соло-варианте, так и в сочетании с бриллиантами.

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 6

Для обручальных колец часто выбирают «дорожки» из цветных драгоценных камней, часто их дополняют нанокерамической эмалью. Этот технологичный материал позволяет создавать яркие и стильные украшения, подчеркивающие индивидуальность пары. Благодаря прочности нанокерамики кольца сохранят первозданный вид долгие годы.

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 7

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 8

Мы наблюдаем смену трендов среди мужчин: раньше женихи выбирали лаконичные модели, сейчас отдают предпочтение украшениям с орнаментами и символами, вставками из драгоценных камней разных цветов. У ювелирного дома CHAMOVSKIKH есть собственное производство и мы можем дополнить мужские обручальные кольца подходящими по дизайну аксессуарами — запонками, зажимом для галстука.

Как носить помолвочное кольцо после свадьбы?

— Несколько колец на одном пальце — тренд, который становится общепринятым вариантом для комбинирования свадебных драгоценностей. Такой сет выглядит эффектно и позволяет не расставаться с помолвочным кольцом после торжества. Часто эти украшения сразу подбирают друг к другу. Если в центре помолвочного кольца находится крупный камень, после свадьбы его можно надеть на коктейль или вечернее мероприятие.

Особого внимания заслуживают кольца-трансформеры. Роскошный дизайн позволяет носить их по особым случаям, в остальные дни благодаря специально разработанным механизмам украшения превращаются в классические кольца-солитеры. Аксессуар эффектно дополнит свадебный образ дамы, а после праздника она сможет надевать его каждый день.

Почему, на ваш взгляд, помолвочное и обручальное кольцо остаются обязательными атрибутами романтических отношений в течение многих веков?

— Это красивая традиция, которая подчеркивает серьезность намерений и глубину чувств, а также символ семьи, который можно передать по наследству. Такие украшения часто становятся фамильными реликвиями.  

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 9

Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств? 10

Как выбрать украшение для помолвки или свадьбы, если хочешь, чтобы оно было не только красивым, но и, как вы сказали выше, обладало инвестиционным потенциалом?

— Самый простой и правильный путь — обратиться к профессионалам, например, прийти в один из наших фирменных салонов. Назначить встречу можно через онлайн-консультанта на сайте.

Фото в тексте: ювелирный дом CHAMOVSKIKH.

Читайте также на DK.RU:

Александр Чамовских: В самый горячий период клиенты звонили нам со словами «везите всё»

Александр Чамовских: «Я не беспокоюсь о смене поколений — миллениалам нравятся бриллианты»

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Никита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала РоссииНикита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала России
  • С прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музейС прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музей
  • «Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»«Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»
  • Землетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескороЗемлетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескоро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.