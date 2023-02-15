Жемчуг, бриллианты, нанокерамика — что поможет лучше выразить силу и глубину чувств?

Кольцо — главный материальный символ любви и серьезности намерений уже много веков. Какими помолвочными и обручальными кольцами «связывают» себя влюбленные сегодня — мнение эксперта на DK.RU.

«На протяжении веков украшения помогали влюбленным визуализировать свои чувства и сопровождали их в самые трепетные и важные моменты жизни», — отмечает руководитель департамента розничной сети ювелирного дома CHAMOVSKIKH Лариса Кузьмина. Она рассказала о современных трендах в создании и выборе помолвочных и свадебных колец.

Принято ли сегодня в России обмениваться не только обручальными, но и помолвочными кольцами?

— Конечно. Помолвочное кольцо остается подарком, который преподносит мужчина женщине, но случается, что в ответ жених получает украшение как символ взаимности. Часто мастера CHAMOVSKIKH дополняют такие драгоценности гравировкой с памятной датой, фразой.

Есть ли тренды в дизайне помолвочных и обручальных колец. Каковы они?

— Классические варианты с бесцветными бриллиантами не сдают позиций. Их безукоризненная чистота и невероятное сияние подчеркивают важность и торжественность события.

Все большую популярность приобретают цветные драгоценные камни. Замечу, если речь идет о кольце с Fancy-бриллиантами, это не только дань моде, но и выгодное вложение. На десять тысяч бесцветных бриллиантов приходится один цветной, поэтому украшения с такими камнями обладают большим инвестиционным потенциалом.

Кольца с рубинами или рубеллитами самой чувственной огранки «сердце» идеально выразят пылкость и глубину чувств.

Нежные аквамарины подарят эстетическое наслаждение даже искушенным особам. Благородные и эффектные «королевские» сапфиры, отсылающие к помолвочному кольцу принцессы Дианы, придадут моменту особый статус.

Натуральный жемчуг остается одним из главных фаворитов свадебных стилистов. Благодаря особенному свечению он великолепно смотрится как в соло-варианте, так и в сочетании с бриллиантами.

Для обручальных колец часто выбирают «дорожки» из цветных драгоценных камней, часто их дополняют нанокерамической эмалью. Этот технологичный материал позволяет создавать яркие и стильные украшения, подчеркивающие индивидуальность пары. Благодаря прочности нанокерамики кольца сохранят первозданный вид долгие годы.

Мы наблюдаем смену трендов среди мужчин: раньше женихи выбирали лаконичные модели, сейчас отдают предпочтение украшениям с орнаментами и символами, вставками из драгоценных камней разных цветов. У ювелирного дома CHAMOVSKIKH есть собственное производство и мы можем дополнить мужские обручальные кольца подходящими по дизайну аксессуарами — запонками, зажимом для галстука.

Как носить помолвочное кольцо после свадьбы?

— Несколько колец на одном пальце — тренд, который становится общепринятым вариантом для комбинирования свадебных драгоценностей. Такой сет выглядит эффектно и позволяет не расставаться с помолвочным кольцом после торжества. Часто эти украшения сразу подбирают друг к другу. Если в центре помолвочного кольца находится крупный камень, после свадьбы его можно надеть на коктейль или вечернее мероприятие.

Особого внимания заслуживают кольца-трансформеры. Роскошный дизайн позволяет носить их по особым случаям, в остальные дни благодаря специально разработанным механизмам украшения превращаются в классические кольца-солитеры. Аксессуар эффектно дополнит свадебный образ дамы, а после праздника она сможет надевать его каждый день.

Почему, на ваш взгляд, помолвочное и обручальное кольцо остаются обязательными атрибутами романтических отношений в течение многих веков?

— Это красивая традиция, которая подчеркивает серьезность намерений и глубину чувств, а также символ семьи, который можно передать по наследству. Такие украшения часто становятся фамильными реликвиями.

Как выбрать украшение для помолвки или свадьбы, если хочешь, чтобы оно было не только красивым, но и, как вы сказали выше, обладало инвестиционным потенциалом?

— Самый простой и правильный путь — обратиться к профессионалам, например, прийти в один из наших фирменных салонов. Назначить встречу можно через онлайн-консультанта на сайте.

Фото в тексте: ювелирный дом CHAMOVSKIKH.

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