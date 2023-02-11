Честное принятие решений и заработок для бизнеса. ЧТо такое ДАО и причем здесь токены

Как работающая на блокчейне децентрализованная автономная организация дает одинаковое право голоса сео компании и рядовому менеджеру и зачем это современному бизнесу. Разбираемся.

В списке новых слов и понятий, совершенно непонятных далекому от IT-сферы обывателю, прибыло. Теперь все говорят про ДАО. Не про то дао, что относится к китайской философии, а про некие децентрализованные автономные организации (ДАО), которые работают на блокчейне. От привычных организаций ДАО отличает в первую очередь отсутствие вертикальной структуры управления, коллективное принятие решений, прозрачность движения средств, географическая распределенность участников.

Явление это относительно новое: Forbes США выпустил колонку «Что такое ДАО» только в 2021 г., NY Times и The Economist впервые рассказали о новом явлении в 2022 г. Эксперты подчеркивают, что явление это зарождающееся, говорить о том, насколько успешное будущее его ждет, пока рано. При этом эти децентрализованные организации называют «захватывающим экспериментом, набирающим обороты» и «одним из наиболее быстрорастущих сегментов крипто экосистемы».

Готовят запуск ДАО и в России. О том, как системы работают и помогают не только крупному, но и среднему и мелкому бизнесу, DK.RU рассказал Данила Судьбин — Senior Software Engineer из Moneycat Financing Inc.

Данила, все же что такое ДАО, как работает эта система?

— ДАО — это неизменяемый исполняемый код, который записан в блокчейне и позволяет с ним работать. Главное отличие децентрализованной автономной в процессе принятия решений. В ДАО голоса каждого участника имеет равное значение, то есть при принятии какого-либо решения важность голоса CEO компании и голоса рядового сотрудника одинаковая.

Как эту систему можно применять для развития бизнеса?

— Есть несколько типов ДАО. Например, медиа — они позволяют управлять производимым контентом. Скажем, устанавливать приоритетные темы для контента, устанавливать вознаграждение за его создание. Этот ДАО подходит для компаний, создающих контент и пользователей, его потребляющих. Социальное ДАО используется для управления сообществами (чат, группа, личный профиль с подписчиками). Совместно с членами принимаются решения о том, куда ехать инфлюенсеру, кого банить (таким образом такой тип ДАО может использоваться для управления репутацией). Есть и ДАО для управления функционалом продукта, он может заменить customer development (система интервью с клиентом), который служит инструментом для проверки спроса на какой-то продукт или функцию продукта. Такой формат системы могут запросто использовать представители среднего и большого бизнеса, когда нет возможности проводить интервью фокус-групп вручную.

Из примеров — это MakerDAO, который может управлять эмиссией или сжиганием денежной массы (компания буквально делегирует роль ЦБ пользователям). Инвестиционное (your token)/грантовое ДАО используется как коммерческое и не коммерческое инвестирование. Например, сообщество смотрит инвестиционную привлекательность проекта и совместно голосует за то, стоит ли в него инвестировать или выдавать ему грант. Такой тип ДАО больше всего подойдет для принятия решений в крупных компаниях, где более низкие по значимости сотрудники (часто именно те, кому предстоит претворять идею в жизнь) могут знать больше нюансов, чем топ-менеджмент.

Коллекционное ДАО позволяет управлять NFT-коллекциями (выпуск/покупка/продажа и т.д.). Платформы, использующие этот ДАО, в целом похожи на инвестиционные площадки, которые отвечают за работу автора (сам NFT) и его продвижение.

Как это работает изнутри?

— Все устроено, как и в обычной системе принятия решений: выдвигаем предложение на голосование, ожидаем его утверждения на голосование, голосуем. Заранее можно указать, при каком кворуме и в течение какого времени решение будет принято.

Что происходит после принятия решения?

— Реализуется предложение, которое было вынесено на голосование. Если это предложение о получении займа, то пользователю выдают займ. Если покупка NFT, то покупается NFT. Все это происходит в режиме указанного в коде смарт-контракта: автоматически или путем ручного перевода.

Что такое смарт-контракт ДАО?

— Особенность смарт-контракта в том, что это неизменяемый договор, который нельзя нарушить. Его неоспоримым преимуществом является публичность, то есть все участники могут знать, на что они могут повлиять.

Как долго делать ДАО?

— Технически MVP (минимальную жизнеспособную версию) можно сделать за несколько месяцев, но с учетом интеграции с реальной корпоративной системой или с рынком (при запуске продукта с нуля) требуется не менее полугода. В эти сроки включены и параллельные работы продуктологов, маркетологов, работа над безопасностью и тестированием.

Об этих платформах говорят уже не первый год, 2022 даже назвали годом ДАО, но пока таких платформ немного. В чем сложность их запуска?

— Дело в том, что вместо стандартных фронтэнда, бэкенда (видимая часть цифрового продукта и его программно-аппаратная составляющая, скрытая от глаз пользователя —DK.RU) и базы данных нужно больше инструментов. Например, в your-token.com кроме стандартных инструментов мы используем: metamask для работы с крипто-кошельками, binance smart chain для работы со смарт-контрактом и ipfs.io — хранилище для NFT, которые мы выпускаем, если пользователь прошел верификацию.

Как выбирать блокчейн для ДАО?

— Главный критерий — это стоимость транзакции. Все операции с блокчейном сводятся либо только к переводу денежных средств, записи данных в блок, выполнении функций, определенных смарт-контрактом, либо ко всему этому сразу. В успешном цикле ДАО как минимум пять операций.

Но перед тем, как работать с ДАО, компании нужно получить голосующие токены. Стоимость транзакций в блокчейнах на 30 января 2023 г. (данные собраны с платформы Binance) таковы: BNB Smart Chain (BEP20) — 0.29 USDT, BNB Beacon Chain (BEP2) — 0.8 USDT, а прочие сети, такие как Ethereum (ERC20) — 3.55 USDT, EOS, AVAX C-Chain, Polygon, Solana, Tezos, Tron (TRC20) — 1 USDT. Решение понятно: BEP20 сеть.

Стоимость транзакции зависит от загруженности сети — происходит то же самое, что и с ценами на такси в часы пик. Водителей не хватает — цена за поездку повышается —уменьшается количество заказов. Так и в блокчейне, тольео вместо такси работают майнеры или стейк-холдеры (зависит от блокчейна).

Какие подводные камни есть при работе с ДАО?

— Решив работать с ДАО, можно использовать решение из коробки — такое как Aragon, но в этом случае есть риск непредвиденной ошибки на третьей стороне, после чего ваш сервис, например, для управления инвестициями на большие суммы, может сломаться. Поэтому я советую использовать подобные решения только для управления процессами внутри компании.

Как все устроено на той платформе, где вы работаете?

— Вы обмениваете свои USDT на токены платформы через наш смарт-контракт, обеспечивающий обмен этих токенов. Далее выполняете операцию со смарт-контрактом для того, чтобы сделать эти токены голосующими. Заемщик публикует свое предложение: взять займ. После нашей проверки инвесторы голосуют токенами платформы. Если ДАО-предложение будет отклонено, инвесторы получат токены обратно. Если предложение принимается, токены получает заемщик. После этого заемщику необходимо вернуть средства по займу, вновь выполнив взаимодействие со смарт-контрактом. Смарт-контракт распределяет средства перед всеми инвесторами автоматически. В этом ДАО компания несет ценность платформы по объединению инвесторов с заемщиками. При этом компания выполняет роль верификатора инвестиционных предложений, но не ограничивает тем самым ДАО.

Таким образом, мы получили децентрализованную платформу, которая позволяет инвестировать в реальный сектор с использованием ДАО и собственных токенов платформы.

Как на этом заработать?

— Варианты извлечения прибыли разные, но прежде всего стоит помнить, что каждый ДАО базируется на своем смарт-контракте, любое взаимодействие с которым требует оплаты в валюте той блокчейн-сети, в которую этот результат будет записан. Это следующие действия:

вынесение предложения;

голосование;

получение результата;

постановка в очередь на его финальную запись (производится только в случае успешно принятого решения);

запись решения в блокчейн как принятого и окончательного (производится только в случае успешно принятого решения).

Итак, варианты получения дохода от платформы:

1. Развивать свой токен. Так как все действия для голосования производятся с использованием токена платформы, то простое развитие платформы приводит к удорожанию всего токена.

2. Обмен USDT на токен платформы — вариант, который мы используем в yourtoken.com. В обменный курс уже заложена комиссия.

3. Брать комиссию платформы сверх, с баланса кошелька пользователя в личном кабинете, при каждой транзакции.

А теперь давайте рассмотрим, как это работает на реальном бизнесе. Например, инвестиционные ДАО:

1. you-token.com платформа, в развитии которой я принимаю участие, позволяет обычным инвесторам вкладываться в факторинговые сделки, используя ДАО.

2. lofty.ai — аналог you-token.com, но они позволяют вкладываться в недвижимость на рынке США, принимая решение через ДАО.

Еще могу привести в пример ДАО для управления платформой — makerDAO. Эта система позволяет управлять криптовалютой DAI (альтернатива доллару США). При изменении спроса на курс этой валюты сообщество принимает решение о продаже или покупке дополнительных долларов США для обеспечения курса 1 DAI = 1 USD.

Кто в России сейчас этим занимается?

— Мы в your-token.com планируем выход на рынок России уже совсем скоро. Это будет один из первых ДАО, действующих на нашем рынке.

Будут ли отличиея в работе системы в РФ от заграничных ДАО?

— Your-token.com в сравнении с lofty.ai действовать будет аналогично — все запросы и регламенты регуляторов будут соблюдены. На платформах такого типа всегда есть обязательство по обеспечению отчетности для пользователей. Я думаю, в будущем подобные платформы будут очень распространены, так как они прозрачны для регуляторов, а значит для них (платформ) будут созданы понятные и прозрачные механизмы для уплаты налогов, предоставления отчетности и т.д.

СПРАВКА Как пишет VC.RU, блокчейн в целом решает проблему доверия, для этого изначально и был создан Bitcoin. Заменяя третью (судебную) сторону в спорах математикой, блокчейн является публичным децентрализованным реестром договоров, которые нельзя изменить и которым не нужна третья сторона для арбитража. Изначально созданный для заработка и обмена токенами, блокчейн может решать и управленческие вопросы. Тут и начинается ДАО. Основанная на блокчейне горизонтальная форма организации общества управляется всеми ее членами при помощи математических алгоритмов и токенов. Проще говоря, ДАО — это сообщество, которое имеет нечто вроде банковского счета. У всех ДАО ест миссия/идея, фонд, управление фондом, система координации участников. В ДАО нет зарплаты, но есть способы награждения. Например, вознаграждение на институте репутации. В ДАО нельзя прийти с вопросом «что делать?» — нужно найти, чем заниматься, после чего вклад оценит сообщество.

Интересные ДАО

CityDAO. Цель этого ДАО заключается в создании с нуля нового города на блокчейн архитектуре.

BanklessDAO. Миссия платформы в том, чтобы избавиться от банковской системы, создав удобные платформы, позволяющие людям открывать для себя децентрализованные финансовые технологии с помощью образования, средств массовой информации и культуры.

ENS DAO. Это организация для создания и внедрения децентрализованных доменных имен на блокчейне Ethereum, которые должны вытеснить традиционные домены, принадлежащие корпорациям.

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