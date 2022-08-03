«Норникель» выпустил токены на свой долг на блокчейн-платформе «Атомайз»

Цифровые финансовые активы, считают эксперты, станут очень популярны у российского бизнеса. Традиционные источники получения долгового капитала для компаний закрыты, и блокчейн может стать выходом.

«Норникель» начал эмиссию криптоаналогов облигаций на платформе, принадлежащей Владимиру Потанину (он же является совладельцем компании-производителя никеля). Пока это пилотный проект токена на долг на небольшую сумму.

Эмиссия, проходящая в тестовом режиме, стартует 3 августа, рассказал РБК директор департамента казначейства «Норникеля» Александр Гаврилов. Цифровые финансовые активы (ЦФА) крупнейший производитель никеля и палладия выпустит на кредиторскую задолженность на блокчейн-платформе «Атомайз». Эти ЦФА будут цифровым аналогом облигаций.

Новый токен называется New Money Market (NMM), его обеспечивает финансовое обязательство «Норникеля» по возврату денежных средств инвестору в дату, определенную эмиссионной документацией. Параметры токена соответствуют кредиторской задолженности «Норникеля» перед поставщиком производственного оборудования — группой компаний «Север». Актив будет размещен в адрес поставщика, который продаст его инвестору — Росбанку. Сумма одного токена (и всего тестового выпуска) составит 9,2 млн руб., срок погашения — 45 дней. В дальнейшем «Норникель» может масштабировать выпуск таких токенов.



Крупнейшим совладельцем «Норникеля» и Росбанка является бизнесмен Владимир Потанин, его структуры также выступают инвесторами «Атомайз».

Напомним, закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу в России 1 января 2021 г. Он регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА, под которыми понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ЦФА не относятся.

Выпускать цифровые финансовые активы могут только операторы информационных систем, реестр которых ведет Банк России. «Атомайз» стал первым участником реестра в феврале 2022 г., сейчас в список также включены Сбербанк и финтехкомпания «Лайтхаус».

«Атомайз» в России работает вместе с Росбанком, который берет на себя функции идентификации клиентов и проведения расчетов. Все сделки с ЦФА проходят на платформе «Атомайз», при этом выпускать эти инструменты могут сторонние компании. Инвесторами могут быть как резиденты, так и нерезиденты. В случае с выпуском на кредиторскую задолженность «Норникеля» нерезидентов нет, пояснил представитель «Атомайза».

ЦФА, согласно закону, будут обращаться не на биржах, а на площадках операторов цифровых платформ.

Алексей Иевлев, руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка, пояснил, что нынешний пилотный выпуск открывает доступ крупным компаниям и их поставщикам к новому инструменту для управления оборотным капиталом, а также для эффективного вложения временно свободных денежных средств. Широкому кругу компаний этот инструмент станет доступен в ближайщее время.



При традиционном финансировании, поясняет Александр Гаврилов, заказчик платит поставщику с отсрочкой. Чтобы финансировать оборотный капитал, поставщик обращается в банк за краткосрочным кредитом под высокий процент. Заказчику, наоборот, нужно разместить деньги с максимальной доходностью:

В случае с выпуском ЦФА на кредиторскую задолженность поставщик приобретает его у заказчика с дисконтом, который будет ниже его банковской ставки по кредиту в банке. Для заказчика же ставка дисконта дает дополнительную прибыль над депозитной, так как он сохраняет ликвидность вплоть до погашения и может параллельно держать ее на депозите. Таким образом, компания может заработать на своей ликвидности больше.

ЦФА можно продать инвестору, быстрее получить деньги и погасить кредит или пополнить оборотные средства. Гаврилов пояснил, что сейчас для многих компаний страны остро стоит вопрос источника долгового фондирования, так как традиционные способы закрыты.

Сейчас для всех участников рынка становится важным поиск полноценного источника долгового фондирования, так как для многих компаний, в том числе «Норникеля», традиционные источники долгового капитала стали закрыты, рассуждает Гаврилов: «Не стало доступа к международному рынку капитала, мы не можем размещать еврооблигации, привлекать синдицированные кредиты и так далее. Поэтому сейчас любой инструмент, который максимально в полной степени мобилизует ресурсы, доступные нам на домашнем рынке, и при этом обладает высокой степенью защищенности от юридических и санкционных рисков, может являться решением».

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