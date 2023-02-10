Раздел OBI: немецкую сеть рвут на доли российские бизнесмены

Московский бизнесмен Андрей Баранов пытается через суд аннулировать сделки по переходу прав собственности, а также получить 40% в структуре, к которой отошли магазины OBI в августе 2022 года.

Немецкая OBI в России с 2003 года управляла 27 гипермаркетами. После начала военных действий на Украине компания приостановила работу в РФ, а затем вышла из местного бизнеса, пишет Коммерсантъ. В августе 2022 года владельцем структур OBI стало ООО «ГИСК МАХ», где 60% владеет Йозеф Лиокумович, а 40% Илья Колобков. Но уже в октябре собственниками структур OBI стали МОО «По противодействию коррупции» и «Бокситогорский», а в декабре — «Модуль-2» и Валид Корчагин из холдинга «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Предприниматель Андрей Баранов подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными сделок по отчуждению долей в компаниях, связанных с сетью OBI в России. Ответчиками заявлены бывшие и нынешние собственники структур сети ООО «ГИСК МАХ», МОО «По противодействию коррупции», ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», ООО «Модуль-2» и Валид Корчагин. О бизнесе непосредственно Баранова известно немного. По данным СПАРК, ему принадлежат доли в торговой компании «Нова Трейд» и ООО «Турбоденте», основная деятельность которой — стоматологическая практика.

Из судебных актов следует, что ГИСК МАХ уступило доли в OBI сразу после предъявления Андреем Барановым иска. В нормальной ситуации компания не станет продавать свой основной актив, если между участниками идет спор о распределении долей, считают юристы. Если Андрей Баранов восстановит права собственности в ГИСК МАХ, то его доля в компании будет миноритарной. Тогда суду предстоит определить, мог ли господин Баранов, будучи совладельцем ГИСК МАХ, повлиять на решение о продаже структур OBI. Исход дела по оспариванию сделок с OBI будет также зависеть от условий предварительного договора между господами Барановым и Колобковым, а именно, были ли в документе урегулированы вопросы об отчуждении долей дочерних обществ

Как следует из картотеки дел, Андрей Баранов претендует на 40% в первом из российских собственников бизнеса OBI — ГИСК МАХ. В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил его заявление и обязал Илью Колобкова заключить с господином Барановым договор купли-продажи 40% в ГИСК МАХ.

В конце января Илья Колобков и ГИСК МАХ подали апелляционную жалобу на решение, ее рассмотрение назначено на март. Советник Orchards Азат Ахметов отмечает, что хронология сделок с OBI «подозрительна и вызывает много вопросов».

Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, неопределенность с собственниками бизнеса может оказать негативное влияние на операционную деятельность компании. По его словам, поставщикам важно знать, кто владеет и управляет сетью. Ключевой вопрос, отмечает эксперт, в способности OBI обеспечить бесперебойные платежи контрагентам за товары, чтобы не допустить пустующих полок в магазинах.