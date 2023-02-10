В Латвии погиб основатель компании Sela Борис Остроброд
Его брат и бывший партнер по бизнесу назвал смерть трагической случайностью: Остроброд утонул, после того как его машина перевернулась и упала в озеро.
Основатель сети одежных магазинов Sela Борис Остроброд 9 февраля утонул накануне в Латвии, сообщил его двоюродный брат и сооснователь компании Аркадий Пекаревский на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской).
Трагическая случайность: ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул, — написал он.
Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский основали компанию Sela в начале 1990-х, начав с продажи китайских пуховиков. Первый фирменный магазин сети открылся в 1997 г. в Санкт-Петербурге, в 2011 г., на пике развития, сеть включала порядка 600 точек и присутствовала в 14 странах.
Борис Остроброд в компании отвечал за производство, дизайн и финансирование, а Аркадий Пекаревский — за развитие в России. В 2011 г. Пекаревский продал свою долю в 45% Остроброду, решив заняться другим бизнесом, расссказывал тот в интервью изданию Retailer.
В 2019 г. Борис Остроброд продал Sela компании Melon Fashion Group (включает бренды Befree, Love Republic и Zarina). В 2018 г., по оценке экспертов, выручка Sela составила около 5,5 млрд руб., снизившись год к году на 4%. Стоимость бизнеса оценивали примерно в 500 млн руб. Сейчас Sela специализируется на одежде для детей и их мам и включает 181 магазин.