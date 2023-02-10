В Латвии погиб основатель компании Sela Борис Остроброд

Его брат и бывший партнер по бизнесу назвал смерть трагической случайностью: Остроброд утонул, после того как его машина перевернулась и упала в озеро.

Основатель сети одежных магазинов Sela Борис Остроброд 9 февраля утонул накануне в Латвии, сообщил его двоюродный брат и сооснователь компании Аркадий Пекаревский на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской).

Трагическая случайность: ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул, — написал он.

Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский основали компанию Sela в начале 1990-х, начав с продажи китайских пуховиков. Первый фирменный магазин сети открылся в 1997 г. в Санкт-Петербурге, в 2011 г., на пике развития, сеть включала порядка 600 точек и присутствовала в 14 странах.