Москва выделит 38 млн рублей на проведение Ural Music Night

Заявка Свердловской области выиграла во всероссийском конкурсе на продвижение мероприятий. На финансирование из федерального бюджета претендовали 134 проекта из 57 регионов страны.

От Свердловской области на конкурс было подано шесть заявок. Однако, по правилам конкурса, финансирование может получить лишь одно событие в регионе — набравшее максимальное количество баллов.

Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год — 585 млн рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на «Ночь музыки». В ближайшее время мы ждем подписания документов и поступления денег и по другим проектам, — сказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Музыкальный фестиваль пройдет 23 июня 2023 года.

Ранее DK.RU сообщил, Екатеринбург оказался в «середнячках» «Рейтинга умных городов стран СНГ и Закавказья» компании Kept (экс-KPMG). Эксперты проанализировали жизнь в мегаполисах по 75 показателям. Самым «неудачным» для Екатеринбурга оказалось направление «Устойчивое развитие», он — на 13 позиции.

В городе фактически отсутствует государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, крайне низкий показатель объема зеленых насаждений: 2% от общей площади города. Для примера: в Москве — 16%, в Новосибирске — 29%, в Петербурге — 5%. Еще наряду с Нью-Йорком, Новосибирском и Бишкеком Екатеринбург входит в число самых грязных городов.

В то же время Екатеринбург оказался одним из двух мегаполисов России, где есть актуальные официальные программы развития умного города.