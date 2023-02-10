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Москва выделит 38 млн рублей на проведение Ural Music Night

Москва выделит 38 млн рублей на проведение Ural Music Night
Иллюстрация: страница Ural Music Night в ВК

Заявка Свердловской области выиграла во всероссийском конкурсе на продвижение мероприятий. На финансирование из федерального бюджета претендовали 134 проекта из 57 регионов страны.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

От Свердловской области на конкурс было подано шесть заявок. Однако, по правилам конкурса, финансирование может получить лишь одно событие в регионе — набравшее максимальное количество баллов.

Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год — 585 млн рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на «Ночь музыки». В ближайшее время мы ждем подписания документов и поступления денег и по другим проектам, — сказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Музыкальный фестиваль пройдет 23 июня 2023 года.  

Ранее DK.RU сообщил, Екатеринбург оказался в «середнячках» «Рейтинга умных городов стран СНГ и Закавказья» компании Kept (экс-KPMG). Эксперты проанализировали жизнь в мегаполисах по 75 показателям. Самым «неудачным» для Екатеринбурга оказалось направление «Устойчивое развитие», он — на 13 позиции.

В городе фактически отсутствует государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, крайне низкий показатель объема зеленых насаждений: 2% от общей площади города. Для примера: в Москве — 16%, в Новосибирске — 29%, в Петербурге — 5%. Еще наряду с Нью-Йорком, Новосибирском и Бишкеком Екатеринбург входит в число самых грязных городов.

В то же время Екатеринбург оказался одним из двух мегаполисов России, где есть актуальные официальные программы развития умного города.

Автор: Виктория Говорковская
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