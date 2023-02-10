Через три месяца по российским дорогам могут поехать автомобили из Ирана

С начала 2023 года о намерениях выйти на российский авторынок заявили сразу две компании из Ирана — SAIPA и Iran Khodro. Что они могут предложить отечественным покупателям?

В январе марка Iran Khodro сообщила, что в 2023 г. планирует поставить в Россию порядка двух тысяч автомобилей. А в начале февраля стало известно, что компания SAIPA, второй по величине автопроизводитель в Иране, заключила дистрибуторский контракт с «Лаки Кэренси» и уже приступила к сертификации продукции.

Первые модели — хетчбэк Quik и седаны Saina и Shahin — могут быть поставлены в Россию через три месяца.

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, иранские авто могут занять освободившуюся нишу ушедших европейских производителей – Kia, Huyndai, VW, Skoda. Потенциальная мощность иранских автозаводов — свыше 1 млн автомобилей в год. А модельный ряд базируется на французских технологиях: седан SAIPA P90 — практически копия Renault Logan первого поколения, а Shahin собран на платформе Toyota B, которая использовалась при создании хэтчбека Toyota Yaris.

Присутствие иранских брендов на российском рынке позволит расширить ассортимент седанов и составит конкуренцию некоторым моделям АвтоВАЗа. Однако это произойдет только в том случае, если стоимость иранских автомобилей будет ниже или равна цене на отечественные авто, — говорит Алексей Тузов (цитата по online47.ru).

Из-за санкций возможности иранский автопроизводителей в части экспорта авто жестко ограничены. Выход на опустевший российский рынок для них — хороший шанс. Сейчас иранские автозаводы расширяют перечень допоборудования для машин, учитывая особенности климата в России.

Напомним, в январе Московский автомобильный завод подвел итоги тендера по отбору дилеров сети «Москвич». В Екатеринбурге такие автомобили будут продавать в центрах Lucky Motors, «Автомир» (официальные дилеры Renault) и «Автобан» (официальный дилер Volkswagen).

Ранее DK.RU сообщил, что новый «Москвич 3» с китайской начинкой уже встал на конвейер завода в столице и доступен в двух версиях — с механической коробкой передач и вариатором. Цены на механику начинаются от 1,97 млн руб., а вариант с CVT ориентировочно будет дороже «менее чем на 100 тысяч рублей». Кроссовер с вариатором обойдется покупателям в 2 035 000 руб. Помимо бензинового «Москвича» завод выпускает и электрический «Москвич 3e» который стоит уже 3,5 млн руб.

В начале года стало известно, что АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски. Машины Lada сейчас можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Такая палитра будет сохраняться в течение всего первого квартала 2023 года.