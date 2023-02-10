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Дорога у «Калины» будет закрыта до конца 2023 года

Дорога у «Калины» будет закрыта до конца 2023 года
Иллюстрация: ru.freepik.com

Движение по проезду от улицы Куйбышева до Сибирского тракта перекрыли больше года назад. Его обещали открыть в январе. Но сейчас горожан снова просят «отнестись к временным неудобствам с пониманием».

#НОВОСТИ

Перекрытие дороги связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. После реконструкции пропускная способность участка должна увеличиться более чем в два раза: с 5 тыс. до 12 тыс. автомобилей в час. Но сейчас он претендует на звание главной пробки Екатеринбурга.

Работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г., а проезд от улицы Куйбышева до Сибирского закрыли 15 января 2022 г. Движение на участке собирались запустить 31 января 2023 г. Однако подрядчик, московская компания «АльмакорГруп», продлил сроки перекрытия проезда до 31 декабря 2023 года.

При этом развязку у концерна «Калина» планируют сдать летом 2023 г

Напомним, что осенью 2022 г. министр транспорта Свердловской области Василий Старков заявил, что движение автомобилей по эстакадам правого и левого проездов, с двумя полосами движения на каждом, запустят в третьем квартале 2023 г. А замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов пообещал, что работы завершат до празднования 300-летия города.

Автор: Виктория Говорковская
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