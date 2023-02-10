Экс губернатор Хабаровского края получил 22 года колонии

Бывший губернатор Сергей Фургал получил срок в колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х.

В пятницу, 10 февраля, Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х. Три других фигуранта также получили сроки заключения. Так, Андрея Карепова осудили на 21 год лишения свободы, Андрею Палею назначили 17 лет заключения, а подсудимого Марата Кадырова отправили в колонию на 9,5 лет.

Коллегия присяжных заседателей признала фигурантов виновными по делу о покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и организации убийств бизнесмена Евгения Зори и сотрудника фирмы «Миф-Хабаровск» Олега Булатова, совершенных в 2004–2005 годах в Амурской области. Никто из подсудимых вину не признал. В ходе процесса адвокаты просили оправдать подзащитных и говорили, что не видят заи ними какой-либо вины. В СИЗО подсудимые находятся три года, с ноября 2019 года.

Суд также взыскал с обвиняемых судебные издержки на общую сумму 1 млн 456 тыс. руб. Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что защита не согласна с приговором и намерена обжаловать его в апелляции.

Рассмотрение дела в суде началось в прошлом мае. Тогда Фургала и Карепова присяжные признали виновными в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Партнер Фургала по бизнесу Николай Мистрюков, выступая со стороны обвинения, дал показания против экс-губернатора. Подобные показания также дал бывший сотрудник полиции Владимир Першин, который обеспечивал компании «Миф-Хабаровск» силовую составляющую.

Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 по июль 2020 года. Тогда же его арестовали и поместили в столичное СИЗО «Лефортово». В Хабаровском крае и на Дальнем Востоке прошли массовые протесты в поддержку Фургала, которые продолжались полгода. До суда бывший губернатор Хабаровского края пользовался огромным уважением среди электората и попадал в десятку политиков, заслуживающих доверия, об этом свидетельствуют данные исследования «Левада-центра». Доверие к нему высказали 3% респондентов. Следом за Фургалом в топ-листе расположились фамилии оппозиционера Алексея Навального, экс-премьера Дмитрия Медведева и московского мэра Сергея Собянина.