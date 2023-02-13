Свердловские предприятия помогут КАМАЗу наладить импортозамещение

В настоящий момент поставщиками автопроизводителя уже являются более десятка свердловских компаний. Кооперацию готовы наладить и другие производители агрегатов и комплектующих для автотранспорта.

Делегация Свердловской области посетила производственную площадку крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей и провела с руководством компании переговоры о возможном сотрудничестве. В настоящий момент КАМАЗ расширяет пул альтернативных поставщиков из России и рассматривает возможность включения в их число предприятий из нашего региона.

Как сообщили в пресс-службе КАМАЗа, в состав свердловской делегации вошли представители Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения УрФУ, руководители крупных компаний машиностроительного комплекса и предприятий, которые специализируются на производстве агрегатов и комплектующих для автотранспортных средств.

По словам министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, всего на комплектующие для автомобильной техники производят более 40 свердловских предприятий. В перечне продукции — катализаторы, гидравлика, изделия из металлов и резины, электронная аппаратура и датчики, колесные диски.

Поставщиками КАМАЗа уже являются более десятка организаций из Свердловской области, — отметил министр. — Свердловские предприятия также взаимодействуют с Aurus Senat. Наш регион обладает уникальными компетенциями, научно-исследовательским и производственным потенциалом, и мы готовы расширить перечень контрагентов, укрепить сотрудничество, направленное на усиление технологического суверенитета страны.

Любопытно, что КАМАЗ заинтересован не только в поставщиках, но и в молодых инженерах из Свердловской области. Как уже писал DK.RU, в конце прошлого года автогигант провел профориентационный день в УрФУ и подписал соглашение о сотрудничестве с вузовским Инжиниринговым центром цифровых технологий машиностроения.

В рамках мероприятия студенты защитили свои инженерные проекты, которые могут стать дальнейшей основой для совместных разработок. Как рассказала DK.RU заведующий кафедрой «Подъемно-транспортные машины и роботы» УрФУ Ольга Лукашук, авторы лучших работ получили приглашение на практику и предложение о трудоустройстве на предприятие.