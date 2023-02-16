Как сэкономить бюджет компании на поиске персонала: пять способов

Наём персонала — одна из основных статей расходов компании. Как сократить бюджеты на рекрутинг и при этом ускорить наём, рассказали представители российских компаний.

Грамотно выстроенный бренд компании обеспечит очередь из кандидатов. Причем это касается не только крупного, но малого и среднего бизнеса.

Работайте над HR-брендом работодателя

Компании необходимо четко сформулировать, что она из себя представляет — размытые формулировки из разряда «дружный коллектив» и «у нас безлимитное печенье» вряд ли привлекут новых сотрудников. А максимально четко прописанные условия работы с указанием графика, зарплаты, локации помогут привлечь кандидата.

При этом не стоит бояться экспериментов.

В каждом регионе свои особенности, мы анализируем, на что реагирует соискатель, и придумываем интересные заходы, стараемся сделать описание более заманчивым и ярким, — говорит Ольга Васильева, директор по персоналу ТК «КИТ».

Чтобы продвигать компанию в HR-ключе, необязательно работать со СМИ, хорошей альтернативой станут соцсети компании. Можно рассказывать о своих ценностях, целях, команде — реальные истории сотрудников обычно вызывают доверие у соискателей.

Отзывы о компании потенциальный сотрудник может найти и на платформах по поиску работы. Например, на Авито Работе в профиле компании можно посмотреть мнения текущих и бывших сотрудников и узнать нюансы работы изнутри. Также довольно популярны такие профильные площадки, как IRecommend и Otzovik. Чем выше рейтинг компании, тем больше людей захочет в ней работать. При этом даже после увольнения можно повысить лояльность бывшего работника. Выделите человека, который будет отвечать на комментарии от лица компании и станет послом бренда. А еще попросите действующих сотрудников написать отзыв.

По наблюдениям экспертов рынка труда, соискатели чаще откликаются на вакансии в компаниях с хорошими отзывами. Таким образом, увеличивается поток релевантных кандидатов, что будет способствовать экономии времени рекрутера и более быстрому закрытию позиций. Помимо сокращения временных и связанных с ними финансовых издержек, сильный бренд работодателя, по данным hh.ru, снижает и цену отклика на вакансию — примерно в 2,5 раза.

Как видно, расходы на построение бренда работодателя вовсе не обязательно должны быть внушительными, а игра определенно стоит свеч. Ведь бренд будет не только привлекать новых сотрудников, но мотивировать и удерживать уже существующую команду.

Размещайте вакансии в местных сообществах, группах и соцсетях

Использование различных каналов для привлечения кандидатов расширит воронку найма.

По данным соцопроса, проведенного сервисом быстрого поиска работы и сотрудников Worki и исследовательской компании ResearchMe, 39% россиян ищут работу в социальных сетях. 69% респондентов предпочитают смотреть вакансии в тематических сообществах, а 36% откликаются на посты на официальной странице компании. При этом ищут вакансии в соцсетях преимущественно молодые люди.

Публикуя вакансию в соцсетях компании, рекрутеры автоматом запускают сарафанное радио, ведь пользователи часто рекомендуют друг другу ту или иную позицию, делая репосты и отмечая знакомых, которые могут заинтересоваться предложением. По сути, начинает работать реферальная программа, причем с минимальными вложениями.

Конечно, работа с откликами на различных площадках занимает время рекрутера, ведь обрабатывать их приходится вручную, однако в ряде случаев это более чем оправданно. Например, если компания заинтересована в поиске сотрудника для узкого, локального рынка, найти подходящего кандидата может получиться быстрее в сообществах в Телеграм или ВКонтакте.

Фото: Авито Работа

Пользуйтесь возможностями job-платформ

При всех плюсах работы с соцсетями они не всегда дают релевантный поток кандидатов. Подходящего работника, наиболее соответствующего требованиям, можно с большей долей вероятности найти на job-порталах, куда люди намеренно идут искать работу. До сих пор бытует миф, что размещение вакансий на платформах обходится работодателю дорого. Но это далеко не всегда так. Например, на Авито Работе за просмотр резюме платить не надо — только за контакты тех, кто вам понравится. Сервис также предлагает вариант размещения, при котором работодатель будет платить только за отклики, а публиковать вакансии можно бесплатно. Так, в Екатеринбурге отклик кандидата обойдется компании от 24 руб.

HR-Менеджеры «ВкусВилл» отмечают, что после перехода на такой формат размещения они получили хороший трафик и в целом большую ликвидность при меньших затратах. По словам начальника отдела подбора и оценки персонала, в «Русской Телефонной Компании» (бренд Розничная сеть МТС) тоже активно используют возможности тарифа и отмечают его удобство.

Можно лавировать между вакансиями, эффективно распределять средства в зависимости от активности кандидатов и востребованности той или иной вакантной должности, — говорит София Шуткова, начальник отдела подбора и оценки персонала АО «Русская Телефонная Компания».

С ней согласна и Марина Гиричева, начальник управления комплектации и сопровождения персонала компании «Газстройпром». По ее словам, возможность бесплатного размещения с оплатой только за отклики соискателей вкупе с другими возможностями, такими как продвижение вакансий и коллтрекинг, позволяет значительно экономить время и средства на закрытии позиций. Преимущество тарифа с оплатой только за отклики состоит и в том, что рекрутеры учатся правильно составлять объявления. Тексты вакансий становятся более структурированными и емкими, что, в свою очередь, способствует получению большего количества релевантных откликов.

Помимо прочего, на специализированных job-платформах, по сравнению с другими каналами, намного удобнее обрабатывать поток поступающих откликов. Например, на Авито Работе в специальном разделе «Кандидаты» в профессиональном кабинете рекрутеры могут отслеживать все отклики в одном месте, вне зависимости от того, позвонил ли соискатель или написал в чате. Эта функция значительно экономит время на подбор, помогает структурировать поток потенциальных работников и анализировать вложенные в рекрутинг средства.

Считаем, что это простой и удобный инструмент для работы с откликами. Благодаря сервису ни один ответ кандидата не теряется в общем потоке, — отмечает начальник отдела подбора и оценки персонала «Русской Телефонной Компании» (бренд Розничная сеть МТС).

Подключите ATS-системы

Автоматизированные системы рекрутмента помогают ускорить наём сотрудников, а значит, сократить издержки. Ведь чем меньше времени будет потрачено на поиск сотрудника, тем дешевле обойдется закрытие вакансии.

Например, платформа Potok ускоряет массовый наём — на обработку одного кандидата уходит всего пара минут. К тому же программа может провести первичное скрининг-интервью, назначить собеседование с успешными соискателями или отправить автоотказ. Система автоматизации рекрутмента «Хантфлоу» поможет сэкономить 7,5 часов в неделю на рутинных процессах. А программа Skillaz снижает стоимость найма на 38% за счет интеллектуальных систем предварительной оценки кандидатов и сокращения трудозатрат руководителей.

Благодаря интеграции по API на Авито Работе можно продолжать работать с любой привычной для компании ATS-системой, используя все преимущества платформы. Такой возможностью, например, воспользовались в «Ленте». Это позволяет формировать отчетность, глубоко анализировать процессы найма и быстрее закрывать вакантные позиции с меньшими затратами, ведь вся информация хранится в одном месте.

Используйте чат-боты

По данным совместного исследования Авито Работы и сервиса HR Messenger, 68% россиян предпочитают пользоваться чат-ботами для взаимодействия с компаниями и сервисами. Чат-боты снимают с рекрутера такие рутинные задачи, как обработка откликов, анкетирование, таким образом высвобождая порядка 80% времени работы рекрутера и помогая сфокусироваться на общении с целевыми кандидатами. По данным Авито, подключение чат-бота позволяет сэкономить порядка 1500 руб. на одной вакансии. Чат-бот работает 24/7 и переводит кандидатов на следующий этап воронки подбора даже ночью и в выходные, позволяя не потерять релевантных людей.

Это может быть существенный бонус не только для компаний, которые нуждаются в массовом подборе сотрудников, но и для малого бизнеса, заинтересованного в быстром найме.

Рекрутер может задать стандартный сценарий развития беседы чат-бота с потенциальным сотрудником, а также самостоятельно обозначить отсекающие вопросы в зависимости от потребностей. Например, чат-бот отберет кандидатов, готовых работать ночью или с подъемом тяжелых грузов на складах. Таким образом, чат-бот поможет сэкономить время на общении с кандидатами. Благодаря этому снижаются издержки и можно сфокусироваться на взаимодействии с наиболее релевантными кандидатами.

Если стоит задача сократить расходы на рекрутинг, стоит воспользоваться одним из перечисленных методов. Но важно помнить, что наилучший результат дает сочетание различных методик. Благо, возможностей для экспериментов — множество. Это позволит подобрать инструмент, который будет подходить каждой конкретной компании.

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