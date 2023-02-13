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«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» – Урал

«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» – Урал
Иллюстрация: luchnik-ural.ru

Фестиваль классической музыки Свердловской филармонии «Безумные дни в Екатеринбурге» удостоился главного приза XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал.

#НОВОСТИ

Экспертное жюри во главе с директором по корпоративным коммуникациям Трубной Металлургической Компании (ТМК) Федором Климкиным по итогам публичных защит объявило «Безумные дни в Екатеринбурге» лучшим коммуникационным проектом в номинации «Продвижение государственных и общественных программ». Фестиваль также взял приз зрительских симпатий и, как обладатель уральского Гран-при, прошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» – Урал 1

«Жюри особенно отметило четкость задач и коммуникационной стратегии, креативность и комплексность реализованных подходов, мастерство публичной презентации проекта. Надеемся, что он достойно покажет себя и на Национальной премии», — отметил председатель жюри Федор Климкин.

Стратегическим партнером премии третий год подряд выступила розничная сеть «Магнит». Победителем в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», которую также поддерживал «Магнит», стал челябинский проект «Цифровая защита людей» компании «Интерсвязь». Официальным партнером региональной премии в этом году впервые выступила ТМК, поддержавшая номинацию «Развитие и продвижение территорий», в которой победил IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».

«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» – Урал 2

«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» – Урал 3

Проект Брусники «Баттл девелоперов» стал лидером в номинации «Корпоративные коммуникации». Лучшим кейсом в номинации «Маркетинговые коммуникации» жюри назвало презентацию нового телесезона «Четвертого канала» на борту самолета. В номинации «Коммуникации в благотворительности» победил проект по вовлечению детей и подростков социально-уязвимых групп в спорт через футбол «Ворота в будущее» фонда по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина.

Завершающие мероприятия премии «Серебряный Лучник» – Урал прошли 11 февраля в бальном зале отеля Hyatt Regency Ekaterinburg. Оператором премии выступило коммуникационное агентство АГТ. Финал Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» состоится в Москве 1-3 марта.

Читайте также на DK.RU: В шорт-лист премии «Серебряный лучник» – Урал вошли проекты из трех регионов.

Автор: Татьяна Юстус
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