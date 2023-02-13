Первый благополучатель Екатерининской Ассамблеи-2022 завершил реализацию проекта

Школа-интернат для детей с особенностями здоровья получила тренажер для детей с ДЦП. С его помощью можно формировать нужные нейронные сети и связи, восстанавливать двигательные функции.

Школа-интернат №17 в Екатеринбурге, которая была одним из благополучателей Екатерининской Ассамблеи 2022 г., завершила реализацию своего проекта и приобрела специальный тренажер для восстановления нейромышечных связей, опорно-двигательного аппарата, укрепления различных групп мышц, тренировки баланса и координации, кардиореабилитации и многих других задач.

В школе почти 80% учеников — это дети, страдающие ДЦП. Большинству необходима индивидуальная помощь и коррекция. Также на базе школы работает Центр реабилитации и абилитации, куда приезжают дети со всей Свердловской области. Для оказания более качественной помощи Центр нуждался в современном оборудовании для нейрофизической тренировки, которую не всегда можно было организовать силами специалистов.

В начале 2023 года Центр купил аппарат HUBER 360 MD на средства, собранные на благотворительном вечере Екатерининской Ассамблеи в 2022 г. На тренажере можно проводить серию тестов на стабильность, равновесие, ходьбу, силу, координацию, ограничение мобильности. Система также содержит в себе большое количество встроенных протоколов лечения, что облегчает работу физиотерапевта, однако врач может создавать собственные программы для лечения пациентов.

Занятия на этом аппарате позволят сформировать у воспитанников школы-интерната нужные нейронные сети и связи и восстановить двигательные и частично когнитивные функции. Кроме того, Центр реабилитации и абилитации планирует за пять лет охватить ранней помощью всех детей Свердловской области, которые страдают от серьезных неврологических нарушений.

Специалисты прошли обучение для работы на HUBER 360 MD. Первые пациенты уже занимаются на аппарате. Бюджет проекта составил 4 млн 200 тыс. руб.

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