Свердловские власти утвердили план действий на случай терактов

Документ, который подписал министр общественной безопасности, предполагает, что на отдельных территориях региона может быть введен один из трех уровней террористической опасности.

Министерство общественной безопасности Свердловской области утвердило порядок действий на случай введения на отдельных участках территории региона одного из трех уровней террористической опасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Алгоритм действий разработан для сотрудников министерства и подведомственных организаций (в частности, центра мониторинга и реагирования на ЧС и отрядов противопожарной службы). Однако, по этому плану можно оценить, что будет происходить в случае возникновения тех или иных рисков.

«Синий» уровень террористической опасности предполагает более тщательные проверки информации о возможных терактах и инструктаж сотрудников и населения.

террористической опасности предполагает более тщательные проверки информации о возможных терактах и инструктаж сотрудников и населения. При введении «желтого» уровеня опасности, сотрудники министерства и экстренных служб будут проводить тренировки для реагирования на ЧС и определят места для временного размещения людей.

опасности, сотрудники министерства и экстренных служб будут проводить тренировки для реагирования на ЧС и определят места для временного размещения людей. В случае объявления «красного» уровня опасности будет приведена в состояние готовности вся необходимая инфраструктура. Граждан с опасной территории должны будут эвакуировать в места временного размещения. Медицинские учреждения и центры экстренной помощи будут готовы принимать людей, которые физически или морально пострадали в результате теракта.

Ранее DK.RU писал, что с 19 октября прошлого года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области введено военное положение. На территории Центрального и Южного федерального округов введен режим повышенной готовности — он подразумевает усиленную охрану государственных и специальных объектов, усиленную охрану общественного порядка, досмотр транспортных средств. При этом, например, в пограничной Белгородской области бессрочно введен «желтый» уровень террористической опасности.

В Свердловской области в настоящий момент действует режим базовой готовности. Создан оперативный штаб, который возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.