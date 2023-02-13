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Свердловские власти утвердили план действий на случай терактов

Свердловские власти утвердили план действий на случай терактов
Иллюстрация: DK.RU

Документ, который подписал министр общественной безопасности, предполагает, что на отдельных территориях региона может быть введен один из трех уровней террористической опасности.

#БЕЗОПАСНОСТЬ#НОВОСТИ

Министерство общественной безопасности Свердловской области утвердило порядок действий на случай введения на отдельных участках территории региона одного из трех уровней террористической опасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Алгоритм действий разработан для сотрудников министерства и подведомственных организаций (в частности, центра мониторинга и реагирования на ЧС и отрядов противопожарной службы). Однако, по этому плану можно оценить, что будет происходить в случае возникновения тех или иных рисков.

  • «Синий» уровень террористической опасности предполагает более тщательные проверки информации о возможных терактах и инструктаж сотрудников и населения.
  • При введении «желтого» уровеня опасности, сотрудники министерства и экстренных служб будут проводить тренировки для реагирования на ЧС и определят места для временного размещения людей.
  • В случае объявления «красного» уровня опасности будет приведена в состояние готовности вся необходимая инфраструктура. Граждан с опасной территории должны будут эвакуировать в места временного размещения. Медицинские учреждения и центры экстренной помощи будут готовы принимать людей, которые физически или морально пострадали в результате теракта.

Ранее DK.RU писал, что с 19 октября прошлого года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области введено военное положение. На территории Центрального и Южного федерального округов введен режим повышенной готовности — он подразумевает усиленную охрану государственных и специальных объектов, усиленную охрану общественного порядка, досмотр транспортных средств. При этом, например, в пограничной Белгородской области бессрочно введен «желтый» уровень террористической опасности.

В Свердловской области в настоящий момент действует режим базовой готовности. Создан оперативный штаб, который возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

Автор: Елизавета Порошина
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