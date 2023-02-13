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Землетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескоро

Землетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескоро
Иллюстрация: DK.RU

Ученые считают, что землетрясение с интенсивностью в 7 из 12 баллов в регионе может произойти в течение 5 000 лет. Но небольшие по магнитуде толчки фиксируются ежегодно.

#НАУКА#КАТАКЛИЗМЫ#НОВОСТИ

После того, как в начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, ученые стали внимательнее следить за сейсмической активностью планеты. В частности, геофизики  зафиксировали упругие волны, которые дошли до Свердловской области из Турции. Они могут повлиять на сейсмически опасные районы Урала — североуральский и нижнетагильский — в каждом из которых за последний год произошло около полусотни сейсмических событий магнитудой до 2 баллов.

Как рассказал на пресс-конференции заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков, на территории Большого Урала возможны землетрясения, интенсивностью в 6-7 баллов. Они могут происходить в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Последнее шестибальное землетрясение было зафиксировано в 2018 г. в Катав-Ивановске Челябинской области. До него аналогичное произошло в Билимбае в 1914 г.

Землетрясения с интенсивностью в 7 баллов, которые характеризуются разрушениями в зданиях, в Свердловской области могут происходить раз в 5 000 лет, — отметил Денис Шулаков. — При этом микротолчки происходят часто. Например, в 2022 г. метеостанции зафиксировали несколько таких сейсмических событий. Люди эти толчки даже не ощутили.

Ранее DK.RU писал, что землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. От толчков пострадали такие города как Кахраманмараш, Хатай, Адана, Диярбакыр, Килис — количество разрушенных там зданий измеряется десятками. Также землетрясение ощутили жители Сирии. Сообщается, что в Турции погибли не менее 12,8 тыс. чел., ранены — не менее 62,9 тыс. В Сирии, по данным CNN погибли не менее 2,9 тыс. чел., общее число жертв превысило 15,8 тыс. чел.

Автор: Елизавета Порошина
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