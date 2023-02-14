«Нетипичный АвтоВАЗ»: Lada возглавила автопродажи в России

Бренд занимает 40% рынка более трех недель подряд, в общей сложности за этот отрезок времени купили 12,5 тыс. новых авто. В топ-5 также попали китайские Chery, Haval и Geely, а также корейская Kia.

Lada опередила другие бренды по доле рынка новых легковых автомобилей, передает аналитическое агентство «Автостат» . Данный бренд занимает более 40% рынка более трех недель подряд.В общей сложности в этот отрезок времени российские граждане купили 12,5 тыс. новых легковых автомобилей, из которых порядка 5,8 тыс. пришлось на Lada. В период с 6-12 февраля доля марки составила рекордные 46% от суммарного количества приобретенных в России новых легковых машин.

Ранее сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» проинформировало о том, что производитель «АвтоВАЗ» приступил к предсерийному производству автомобилей Lada Vesta NG на заводе в Тольятти: 13 февраля понедельник на первой линии конвейера находилось около 40 кузовов седанов и универсалов флагманского семейства. До этого появилась информация о выпуске компанией Lada Sport прототипа универсала Lada Vesta NG SW Sport.