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«Нетипичный АвтоВАЗ»: Lada возглавила автопродажи в России

«Нетипичный АвтоВАЗ»: Lada возглавила автопродажи в России
Иллюстрация: РИА Новости

Бренд занимает 40% рынка более трех недель подряд, в общей сложности за этот отрезок времени купили 12,5 тыс. новых авто. В топ-5 также попали китайские Chery, Haval и Geely, а также корейская Kia.

#НОВОСТИ
Lada опередила другие бренды по доле рынка новых легковых автомобилей, передает аналитическое агентство «Автостат». Данный бренд занимает более 40% рынка более трех недель подряд.В общей сложности в этот отрезок времени российские граждане купили 12,5 тыс. новых легковых автомобилей, из которых порядка 5,8 тыс. пришлось на Lada. В период с 6-12 февраля доля марки составила рекордные 46% от суммарного количества приобретенных в России новых легковых машин. 
 
Ранее сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» проинформировало о том, что производитель «АвтоВАЗ» приступил к предсерийному производству автомобилей Lada Vesta NG на заводе в Тольятти: 13 февраля понедельник на первой линии конвейера находилось около 40 кузовов седанов и универсалов флагманского семейства. До этого появилась информация о выпуске компанией Lada Sport прототипа универсала Lada Vesta NG SW Sport.
 
В январе DK.RU рассказывал о том, что машины Lada сейчас можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах: АвтоВАЗ столкнулся с временным дефицитом краски. АвтоВАЗ использует немецкие окрасочные комплексы Eisenmann, в последнее время производитель использовал автоэмали Basf и Henkel. Они подключены к емкостям с краской по трубопроводам. Система может подавать в окрасочную камеру семь-десять цветов. По словам эксперта, у АвтоВАЗа есть проблемы не только с эмалями, но и с комплектующими для немецких окрасочных комплексов.
 
 
Автор: Андрей Широков
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