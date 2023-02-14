Еще больше Сочи. «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы из «Кольцово» с конца марта

Приближающийся летний отпускной сезон, похоже, загрузит аэропорт Сочи максимально. Воздушная гавань продолжает оставаться единственной работающей на российском побережье Черного моря.

Число рейсов Екатеринбург – Сочи авиакомпании «Аэрофлот» будет заметно увеличено с 26 марта. В пресс-службе перевозчика уточнили, что перелеты будут осуществляться на Airbus A320.

Кроме того, на весенне-летний сезон запланирован рост числа перелетов в Сочи из Тюмени, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Омска, Новосибирска и Челябинска.

Напомним, на юге страны уже почти год действуют аэропорты только в Сочи, Минеральных Водах (куда перелетов из Екатеринбурга тоже стало больше) и Ставрополе. Остальные воздушные гавани были закрыты сразу после начала военной спецоперации России в Украине, это порты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Тем временем свердловчане, как и другие россияне, уже активно планируют летний отдых. В январе сообщалось, что отели Абхазии (максимально близкой от сочинского аэропорта) забронированы на летний сезон на 75%.

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