Еще один прямой рейс в Минводы появился в расписании Кольцово

Прямой перелет на Airbus A320 запустил «Аэрофлот». Ранее прямые перелеты по направлению были только у «Уральских авиалиний».

Самолеты «Аэрофлота» начали летать из Екатеринбурга в Минеральные воды. Прямым рейсом будет летать Airbus A320, продолжительность полета составит 3 часа 45 минут, билет стоит от 5 676 руб.

Также «Аэрофлот» запустил перелеты до Минвод из Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.

Минеральные воды считаются «Воротами Кавказа» — это крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в крупнейшие санаторные комплексы или на горнолыжные курорты, — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, в середине декабря стало известно, что В «Кольцово» зашел новый международный авиаперевозчик. «Ширак Авиа» — армянский перевозчик, базирующийся в международном аэропорту Звартноц в Ереване — летает из Екатеринбурга в Армению дважды в неделю.

Ранее DK.RU сообщал об увеличении числа международных рейсов из Кольцово: с 25 ноября «Аэрофлот» начал летать из Екатеринбурга в Гоа и Стамбул. Со 2 декабря Air Arabia — из Екатеринбурга в Шарджу.

Кроме того, с недавнего времени из Екатеринбурга в Таиланд снова можно добраться прямым регулярным рейсом. С декабря полеты на Пхукет и в Паттайю выполняет авиакомпания Azur Air.

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