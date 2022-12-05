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Самолеты Екатеринбург – Хургада стали садиться в Анталии

Самолеты Екатеринбург – Хургада стали садиться в Анталии
Иллюстрация: guruturizma.ru

Пассажиры рассказали, что борты турецкой компании Corendon стали совершать 30-минутную посадку в Анталье, хотя пункт их назначения — египетский курорт. Все дело в санкциях, уверен эксперт.

#САНКЦИИ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Самолеты Екатеринбург – Хургада начали летать с посадкой в Анталии, из-за чего рейс длится не шесть, а семь часов. Пассажиры одного из бортов рассказали ЕАН, что так поступает, в частности, турецкая компания Corendon. В билетах указываются два рейса, различающиеся на одну букву, при вылете из Кольцово на Boeing 737-800 конечным пунктом указывается Анталья, а не Хургада.

В Анталье судно стоит около 30 минут, пассажиры находятся в салоне, самолет дозаправляют.

По правилам иностранные авиакомпании, которой является Corendon, не имеют права летать из России в третьи страны, только в свою, в данном случае — в Турцию. Поэтому, судя по всему, самолет на короткое время садится, а потом вылетает в Хургаду уже под другим номером, — рассказал ЕАН собеседник, знакомый с ситуацией.

Напомним, о возобновлении перелетов из Екатеринбурга в Египет DK.RU писал минувшим летом. Также сообщалось, что у горожан огромный спрос на новогодние туры, раскуплены как перелеты за границу, так и места в местных базах отдыха.

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Автор: Александра Клименко
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