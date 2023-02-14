Сбережения россиян в зарубежных банках приблизились к $100 млрд

За прошлый год россияне перевели на депозиты в зарубежных банках более $63 млрд, причем большая часть из них пришлась на второе полугодие.

Объем средств, которые россияне держали за рубежом, составил 6,63 трлн руб. на 1 января 2023 г. или $94,3 млрд, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка. За прошедший год этот показатель вырос более чем втрое или на $63,7 млрд. ЦБ ведет статистику притока средств на депозитах граждан в банках-нерезидентах с 2018 г., и показатель стал рекордным: за весь 2021 г. россияне перевели на зарубежные счета $5,4 млрд.

Первый всплеск перевода на депозиты россиян в банках-нерезидентах был зафиксирован в феврале 2022 г. — $4,3 млрд по сравнению с $0,5 млрд в январе. В марте, после того как регулятор ввел жесткие ограничения на денежные переводы за границу, отток замедлился, но после ослабления ограничений усилился и во втором полугодии составил $48,9 млрд или 77% от всего годового результата.

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Одновременно происходил отток средств со счетов физлиц в российских банках: за год объем средств сократился на 39,5% или $38 млрд, составив $58,1 млрд на 1 января 2023 г.

Центробанк планировал и дальше стимулировать процесс девалютизации банковских балансов: в прошлом году регулятор дважды повысил норму резервирования привлеченных средств в валюте, а с марта ставка отчислений вырастет до 7%. Сами банки также фактически вынуждают клиентов сокращать объем средств в валюте, вводя комиссии за хранение долларов и евро на текущих счетах.