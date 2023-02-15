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Свердловские депутаты разрешат себе не публиковать сведения о доходах

Свердловские депутаты разрешат себе не публиковать сведения о доходах
Иллюстрация: DK.RU

Согласно законопроекту, который рассмотрел профильный комитет Заксо, сведения будут публиковаться на сайте областного парламента в обобщенном виде. Аналогичный закон принят на федеральном уровне.

#НОВОСТИ

Депутаты Заксобрания Свердловской области готовятся принять закон, который разрешит им публиковать сведения о доходах в обезличенном виде, без указания имен. Проект поправок в областной закон о противодействии коррупции вчера рассмотрел комитет ЗССО по законодательству и общественной безопасности.

Авторами законопроекта выступили представители «Единой России»: председатель ЗССО Людмила Бабушкина, ее первый заместитель Дмитрий Жуков, вице-спикер Михаил Клименко, а также депутаты Вячеслав Вегнер, Евгений Старков и Елена Чечунова. В тексте документа указано, что депутаты по-прежнему должны будут представлять сведения о своих доходах в срок до 1 апреля. Однако публиковаться эти сведения на сайте областного парламента будут в виде статистики.

Ожидается, что закон, который приводит областное законодательство в соответствие с федеральным, может быть принят на ближайшем пленарном заседании Заксобрания.

Ранее DK.RU писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о доходах и имуществе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации также больше не будут публиковаться в открытом доступе. 

Депутат Госдумы, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал причиной для внесения законопроекта нежелание бизнесменов и общественных деятелей работать в региональных заксобраниях, так как это требует подачи деклараций о доходах, которые затем публикуют в открытом доступе. Это касалось даже тех, кто работает депутатом по совместительству.

Автор: Мария Смирнова
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