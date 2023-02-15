Конец «Виагры»: американская фармацевтическая компания оставила Россию без стимуляторов
За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. Госдума поддержала проект по организации клинических исследований препарата силденафил (аналог «Виагры»).
Американская фармацевтическая компания Viatris сообщила о приостановке поставок «Виагры» в Россию, пишет Коммерсантъ. В результате в Минпромторге сообщили, что государство поддержало проект по организации и проведению клинических исследований препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) силденафил (действующее вещество «Виагры»).
По российскому законодательству для россиян сейчас недоступны даже те новые лекарства, которые проходят исследования в мире. Фармкомпании сворачивают исследования в РФ, на рынке останутся дженерики, рассказывал DK.RU. В 2022 г. Минздрав выдал 740 разрешений на проведение клинических исследований препаратов, что на 18,5% меньше, чем в 2021-м. Большая часть приходится на российские компании — 526 исследований, или 71%. Они увеличили испытания на 21%. Более чем вдвое снизили исследования иностранные производители — они получили 214 разрешений против 493 в 2021 г. В перспективе это может привести к снижению доли на рынке инновационных препаратов — наиболее эффективных при лечении в том числе онкологических заболеваний.
По результатам исследования Центра развития перспективных технологий с июля по сентябрь 2022 года россияне приобрели на 88% больше упаковок лекарств для повышения потенции (2,7 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом их затраты увеличились на 75%.
Эксперты установили, что в среднем на 10 тыс. взрослых мужчин, проживающих в России, пришлось 558 упаковок лекарств для повышения потенции. Возможность производства препаратов с МНН силденафил обеспечена у восьми зарегистрированных в России фармацевтических компаний, заявили в ведомстве.