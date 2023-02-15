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Конец «Виагры»: американская фармацевтическая компания оставила Россию без стимуляторов

Конец «Виагры»: американская фармацевтическая компания оставила Россию без стимуляторов
Иллюстрация: ru24.net

За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. Госдума поддержала проект по организации клинических исследований препарата силденафил (аналог «Виагры»).

#НОВОСТИ

Американская фармацевтическая компания Viatris сообщила о приостановке поставок «Виагры» в Россию, пишет Коммерсантъ. В результате в Минпромторге сообщили, что государство поддержало проект по организации и проведению клинических исследований препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) силденафил (действующее вещество «Виагры»). 

По российскому законодательству для россиян сейчас недоступны даже те новые лекарства, которые проходят исследования в мире. Фармкомпании сворачивают исследования в РФ, на рынке останутся дженерики, рассказывал DK.RU. В 2022 г. Минздрав выдал 740 разрешений на проведение клинических исследований препаратов, что на 18,5% меньше, чем в 2021-м. Большая часть приходится на российские компании — 526 исследований, или 71%. Они увеличили испытания на 21%. Более чем вдвое снизили исследования иностранные производители — они получили 214 разрешений против 493 в 2021 г. В перспективе это может привести к снижению доли на рынке инновационных препаратов — наиболее эффективных при лечении в том числе онкологических заболеваний.

По результатам исследования Центра развития перспективных технологий с июля по сентябрь 2022 года россияне приобрели на 88% больше упаковок лекарств для повышения потенции (2,7 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом их затраты увеличились на 75%. 

Эксперты установили, что в среднем на 10 тыс. взрослых мужчин, проживающих в России, пришлось 558 упаковок лекарств для повышения потенции. Возможность производства препаратов с МНН силденафил обеспечена у восьми зарегистрированных в России фармацевтических компаний, заявили в ведомстве.

Автор: Андрей Широков
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