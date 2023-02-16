Бизнес русских в ОАЭ — это бизнес на трендах. Нам в сторону персонализации и умных городов

«Несмотря на то, что жители ОАЭ достаточно лояльны, для роста прибыли важно знать национальные праздники и учитывать культурные особенности». Как русские открывают и развивают компании в Эмиратах.

Арси Целесте, бизнес-консультант, эксперт по здоровью и омоложению, бывшая топ-менеджер Mail group, развивавшая обучающий портал GeekBrains, с 2022 г. переводит бизнес в ОАЭ. О ее взгляде на особенности работы русских компаний в Эмиратах, масштабирование бизнеса и будущие популярные направления для развития — в материале DK.RU.

— Вы стояли у истоков крупнейшей платформы по IT-образованию GeekBrains, работали в продажах и маркетинге. Сейчас ваша компания занимается чем-то принципиально другим?

— Да, я 13 лет проработала в онлайн и офлайн бизнесе, продажах. После ухода из Mail group прошла профессиональную переподготовку и ушла в сферу поддержания здоровья и естественного омоложения, которые сейчас так активно развиваются. Сфера принципиально меняется и вместо уколов красоты и операций приходят более щадящие способы. Меняется сам тренд на внешний вид и образ жизни, это уже невозможно не заметить.

Я вела бизнес в России, но с 2022 г. перевожу рабочие процессы в Эмираты. В планах открытие несколько центров холистического здоровья за рубежом и запуск международной обучающей программы MBA по холистическому здоровью.

СПРАВКА Холистическое здоровье, холистическая медицина — течение альтернативной медицины, сосредоточенное на лечении «человека в целом», а не только конкретной болезни. Холистический подход был введен в экологию Е. Берджом (1915 г.) как целостный подход к изучению сообщества живых организмов как неразрывного целого. Применительно к лечению человека подход означает, что принимаются во внимание не только физические симптомы заболевания (и соответствующий диагноз), но также психологические и социальные причины и условия его возникновения.

Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы бизнес был именно международным, ОАЭ подходит для такого развития как нельзя лучше: в этой стане огромный интерес ко всему новому, люди уделяют много внимания здоровью и его сохранению, еще один неоспоримый плюс: у них есть на это деньги. Конечно, месштабировать бизнес в нынешних условиях непросто, но способы есть.

На что же обратить внимание тем, кто решился масштабировать свое дело в непростых сегодняшних реалиях?

— В 2023 г. основная рекомендация по масштабированию бизнеса — делать это быстро, максимально осознанно и с выходом на рынки других стран. Я однозначно рекомендую всем присмотреться к Объединенным Арабским Эмиратам.

Для маленьких компаний с небольшой численностью штата масштабирование в этом году означает не только выход на новый рынок со своим продуктом, но еще и развитие в смежных направлениях. Это поможет охватить большую часть рынка и стать более узнаваемыми. Смежные сферы есть всегда, у любого бизнеса, вот в них и нужно заходить, максимально быстро и смело.

Российский рынок во многих сферах сегодня достаточно хорош, но, разумеется, ему есть куда расти, в том числе несколько меняя направление. Например, в бьюти-сфере сейчас нужно быть начеку так как уходит мода на поддержание внешнего вида путем инъекций и операций. То, что десять лет назад считалось трендовым и красивым, сейчас уходит в прошлое. Становится немодно быть человеком, который подвергает свое тело вмешательствам, развивается тренд на сохранение и восстановление здоровья, естественные методы омоложения — массажи, самомассажи, остеопатия, остеопатическая самокоррекция, работа с личным Health Assistant.

Очень активно развивается персонализация. Уже прорабатывается индивидуальное обучение — это будущие умные школы, где детей будут ранжировать перед поступлением, они будут проходить астрологическую и нумерологическую проверку, то есть будут составляться типы личности по данным натальной карты, которые отражают внутреннюю сущность ребенка, определяя самые сильные его стороны.

Обязательными к изучению в школе станут финансовая грамотность, нутрициология, работа с телом и получение бизнес-навыков — все то, что еще несколько лет назад казалось странным и невозможным. Благодаря этому дети смогут развиваться каждый в своем направлении.

Вы перевозите свой бизнес в ОАЭ, насколько это сложно и дорого и ждут ли там сегодня предпринимателей из России?

— Средняя стоимость жилой недвижимости в Дубае во втором квартале 2022 г., по данным земельного департамента, который рассчитывает индекс цен на жилье Mo’asher, составила $349 тыс. Уровень жизни в Дубае действительно высок, и те, кто переезжает в ОАЭ или покупает недвижимость под сдачу, — это, безусловно, обеспеченные люди, которые понимают всю ценность развивающегося рынка.

В начале 2023 г. шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая, рассказал о пяти самых приоритетных точках развития страны. В них входят забота о защите окружающей среды, совершенствование сектора образования, тренд на персонификацию учебных программ, усиление политики экономического партнерства с другими странами мира. На эти сферы и стоит обращать внимание прежде всего.

Россия и ОАЭ в хороших отношениях, и для нас сейчас подходящее время для выхода на рынок Эмиратов. Важно делать это осознанно. Одна из основных рекомендаций, которую следует соблюдать, — это уважение к национальной культуре, религии, традициям.

Нельзя заходить на этот рынок со своим уставом, например, рекламировать людей европеоидной расы в привычном для нас виде (обнаженных и полуобнаженных). Важно избегать в видеороликах, фотографиях, рекламе изображений любых пар, кроме как семейных и одетых по культурным канонам ОАЭ, а также привычных для европейцев романтических образов. Также во время религиозных постов неуместна реклама еды.

Несмотря на то, что жители ОАЭ достаточно лояльны, для получения широкого охвата и устойчивого положения компании, для быстрого увеличения прибыли важно знать ключевые национальные праздники и учитывать все культурные особенности. При этом неважно, являетесь вы новичком на рынке или уже имеете известный иностранный бренд.

Всегда можно обратиться к экспертам, которые изучали рынок Арабских Эмиратов или уже работают с ним, для консультации или совместной работы.

Жители этой страны очень любят все, что подходит под понятия «дорого», «эксклюзивно», «инновационно», а также соответствует стратегиям развития государства (найти их можно в открытом доступе вплоть до 2050 г.).

Самые важные понятия — это «инновации», «безопасность», «экологичность», «усиление», «биохакинг», «холистический подход к здоровью».

Обязательно изучите мастер-план Dubai 2040: устойчивое развитие, умные города, связанные с этим технологии, — все это очень активно внедряется в проектирование районов будущего. Если у вас уже имеется или находится на стадии планирования проект, связанный с созданием умных городов, умных школ, вы уже в тренде, и чем быстрее вы попадете на этот рынок, тем быстрее окажетесь в числе лидеров.

Перемены, даже положительные, — всегда стресс для организма. Какие универсальные советы вы как консультант по здоровью можете дать тем, кто решился на них?

— Самые важные рекомендации на самом деле просты. Избежать выгорания легко, если вы следите за здоровьем на постоянной основе, придерживаетесь стратегии его сохранения и восстановления, а не устранения негативных последствий. Тело, мозг и психика едины и неразрывны, поэтому важно даже в самые плотные рабочие планы вписывать график отдыха и занятия своим здоровьем.

Также можно применить простую практику: выпишите на два листа все, что дает вам энергию, и все, что отнимает ее. Затем максимально делегируйте задачи из второго списка. Поверьте, делегировать на самом деле можно абсолютно все. Это освобождает ваше время для ключевых задач и достижения поставленных целей.

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