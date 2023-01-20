«Зарабатывают 10-15 млн и нормально. Почему им, на хрен, нормально? Нет амбиций у людей»

«Чем больше амбициозных предпринимателей будет вокруг, тем интересней будет жить, тем интересней будет вообще рынок. Неуспокоенность — вот что должно разрывать». Правила бизнеса Виталия Крылова.

Прежде чем стать успешным предпринимателем, Виталий Крылов попробовал несколько направлений — доставлял суши, разрабатывал купонный проект, писал IT-приложения. После попал в каршеринговый бизнес группы Gett, где быстро вырос до руководителя Санкт-Петербургского отделения, а после — и до главы всего подразделения Gett в России. На тот момент ему было 27 лет. Через 2,5 года пришло понимание — пора создавать собственное дело.

Предприниматель побеседовал с основателем проекта «100 героев бизнеса» Алексеем Оносовым, а DK.RU выбрал из этого разговора главные правила жизни и бизнеса Виталия Крылова.

Справка DK.RU Виталий Крылов

Основатель платформы лайфстайл-образования «Академия перемен», экс-глава российского подразделения Gett, разработчик приложения для срочного поиска работы массовых профессий PapaJobs.

1I Как я стал бизнесменом

— После института я сразу создал бизнес — доставку суши. Мы развивались год. Так как у меня не было рядом друзей-предпринимателей (я вообще из поселка, из Ленинградской области), масштабировать бизнес я не умел. Максимальное, что я смог придумать — это пойти в компанию, которая умеет это делать. Это была купонная компания Groupon.

Мы с командой достаточно быстро переросли в конкурирующий проект Выгода.ру, одним из владельцев которой был Дэйв Вайсер — в его активе в том числе был агрегатор такси GETT. Соответственно, мы начали работать, делать огромные результаты, достигать хороших целей, и в конечном итоге он меня попросил перейти в GETT, чтоб я поддержал его рост. Я дошел до руководителя в Питере, через полгода стал маркетинговым директором, еще через два — генеральным директором, отработал на этой позиции два с половиной года.

2I Ради чего все это

— Продолжать мое дело и вообще вставать по утрам меня заставляет осознание того, что я помогаю огромному числу людей менять свою жизнь.

Когда я работал в каршеринге и купонном бизнесе, обратная связь от клиентов была на 90% негативная — машина не приехала, машина сломана, купоны дерьмовые и т. д. Сейчас мы делаем образовательный проект для женщин, учим их быть счастливыми: через здоровье, психологию, красоту, через образовательные программы. И получаем просто невероятное количество позитивной обратной связи. Люди с онкологией, которые поставили крест на своей жизни, начинают заново жить! И когда это все чувствуешь, ты понимаешь: это самое правильное из того, что ты делал в жизни.

3I Какой бы совет я бы дал себе 20-летнему

— Начинай бизнес в двадцать лет. Я начал с того, что пошел учиться, потом масштабировал чужую компанию и в итоге застрял на корпоративной работе на семь лет. А мог бы эти семь лет заниматься предпринимательством и сейчас находился бы на совершенно другом уровне. У меня за спиной больше было бы побед и поражений, возможно, я был бы в более плачевном состоянии, чем сейчас, но, возможно, и нет. Мое любимое слово — потенциал, я чемпион мира по поиску потенциалов и возможностей.

И я считаю, что если бы начал на семь лет раньше, то у меня было бы намного больше возможностей заработать больше денег, создать более крупную компанию и т.д.

Если человек хочет делать — значит, надо делать. Самое главное — начать прямо сейчас, не завтра, не когда образование получишь. Любой человек абсолютно в любом возрасте может что-то делать. У меня в подъезде висит объявление шестилетнего мальчика, который за 50 рублей предлагает вынести мусор любому жильцу подъезда. Этот чувак копит себе на телефон. Он не ждет, когда у него будет бизнес-образование, ему ничто не мешает выносить мусор за 50 рублей, никакого стартового капитала для этого ему не требуется.

Чем раньше ты начнешь делать какие-то предпринимательские активности, абсолютно любого размера, тем быстрее поймешь, какие правила на этом рынке работают. А как только эти правила будут у тебя в голове, ты сможешь делать не только маленькие проекты, но и большие. Поэтому лучше как можно раньше начать с чего-то простого, маленькими шагами.

4I Самая эффективная привычка предпринимателя

— Это умение делегировать задачи. Очень много талантливых предпринимателей делают свою работу очень хорошо, а когда делегируют ее, им кажется, что у других получается хуже. Возможно, потому, что они не такие профессионалы, или у них не такая сильная мотивация. И они думают: лучше я буду делать все сам. И в итоге тратят на это 24 часа в сутки и никакого бизнеса из этого не получается. Они продолжают быть ипэшниками, которые сами на себя работают. Чем это отличается от работы по найму?

Поэтому умение делегировать — это умение отдавать задачи команде, оставаясь ответственным за результат. И это основное качество, необходимое для каждого предпринимателя, который хочет быть не просто одним в поле воином, а делать компанию.

5I Что помогает мне быстро вылезти из ямы

— Ощущение, что я реально могу абсолютно все. Например, прямо сейчас ты в яме, у тебя долги, кредиты, компания закрылась, что-то еще. Но ты понимаешь: окей, долги, кредиты, компания закрылась, но у меня же есть большая цель — я в итоге хочу состояться как предприниматель, заработать денег, обеспечить семью и т.д. И то состояние, в котором я сейчас нахожусь, я переживу, чтобы к этой цели прийти. То есть понимание цели всегда будет отвечать на вопрос, ради чего ты сейчас страдаешь.

Если ты просто хочешь заработать денег в моменте и у тебя не получается, ты думаешь — а ну его на хер, пойду работать. А если у тебя есть большая цель, она тебя будет держать.

Второе. Какая бы дерьмовая ситуация у тебя ни была, ты должен точно знать: через полгода ты об этом даже не вспомнишь. Вот реально: какое бы говно ни произошло, оно настолько маленькое, что через полгода это станет неважно. А это значит, что даже самая плохая ситуация на самом деле яйца выеденного не стоит.

6I Как искать лидеров в компанию и мотивировать их

— Первое — искать топ-перформеров. Пример: у тебя есть клиент, который жестко разозлился на компанию и требует с тебя крови и детей. Ты заходишь в любой колл-центр и говоришь руководителю: у меня клиент жесткий, дайте мне того, кто лучше всего разбирается с такими клиентами. Тебе приводят какую-нибудь Машу (всегда есть какая-нибудь Маша, которая с самыми плохими ситуациями очень хорошо разбирается).

Маша — обычная девочка, как и все остальные. Получает столько же денег, работает на той же должности, как и все. Но у нее лучше всех получается рулить в тяжелых ситуациях. Маша — топ-перформер. И, я думаю, если ты составишь колл-центр из таких вот Маш, у тебя бизнес на три головы будет выше, чем в любом другом колл-центре по России. И так можно относиться к найму в любой отдел. Любой отдел можно составить из топ-перформеров, людей, которых в других компаниях превосходили ожидания от себя.

Второе — никто не любит микроменеджмент. Ты должен рассказать людям, куда мы идем. Они должны поверить в эту идею большую. А потом дать им ресурсы и отстать от них, вообще не трогать. Эти люди, которых ты наберешь, априори мотивированные, они хотят того же, что и ты — не заработать квартальный бонус, а заработать с продажи компании. Дальше обеспечивать их ресурсами, помогать взаимодействовать друг с другом, теплое молоко по утрам приносить. И они сами все сделают.

Вот чем отличается компания, которую удалось вырастить в 10, 100, 1000000 раз, от той, которую не удалось вырастить? Двумя вещами: первое — есть какая-то большая цель, к которой бежит вся команда. То есть все хотят сделать одно.

Вот помните, раньше американцы пытались отправить человека на Луну. Была такая история: идет делегация проверяющих по космодрому, а там дворник метет. Ему говорят: «А что ты тут делаешь?». Он метлу поставил и говорит: «Я человека на Луну отправляю».

Поэтому и нужна суперталантливая команда перформеров, которая может «отправить человека на Луну».

7I Где брать энергию, чтобы бизнес получался

— Должен быть режим отдыха и режим сна, его абсолютно точно нужно выдерживать: что бы ни случилось — минимум восемь часов сна. Второе — питание. Нормальное, сбалансированное (не булки с колой). Просто потому, что из сна и питания берется энергия. Дальше — абсолютно точно нужен умеренный спорт. Иначе тебя надолго не хватит. Ты растолстеешь, умрешь рано, а энергии никакой не будет.

Энергия — это вообще то, из чего получается бизнес. И мне кажется, основная задача предпринимателя — научиться сохранять и приумножать свою жизненную силу и энергию.

По поводу того, можно ли много работать? Наверное, можно и нужно. Но если у тебя при этом мало энергии, то и работа будет на 50-70% менее эффективной, чем если бы ты был в полном ресурсе. Энергия и ресурс — это то, что предпринимателем движет. Так что удерживать себя в ресурсе — это часть твоей работы. Если в этом халтуришь, не получится ничего.

8I Чего не хватает другим предпринимателям?

— Амбиций. Мне хотелось бы, чтобы предприниматели были более амбициозны. Чтобы им было недостаточно иметь маленькую компанию из трех человек, чтобы они не успокаивались, пока не достигнут многомиллионного состояния или не выведут компанию в трансконтинентальные. Чем больше амбициозных предпринимателей будет вокруг, тем интересней будет жить, тем интересней будет вообще рынок, тем круче будет вообще российский предприниматель.

Вот эта неуспокоенность и несогласие с тем, как ты сейчас живешь, какой у тебя бизнес, — это должно просто разрывать предпринимателей.

Вот у меня рынок онлайн-образования, на нем куча онлайн-школ. Они зарабатывают 10-15 млн выручки в месяц. Им нормально. Почему им, на хрен, нормально? Там сто миллиардов рынок, почему им нормально 10 млн? Как так вообще? Мне кажется, нет амбиций у людей, из-за этого нет больших и быстрорастущих компаний и т.д. Почему-то они-то ли не верят в себя, то ли боятся ошибок.

Есть страх, который в головах у людей. Вот мой сын думает, что под кроватью живет монстр, его зовут Тенечек. Я говорю: «Макс, ты его видел когда-нибудь хотя бы раз?». «Нет, я не видел, но я его очень сильно боюсь». В жизни каждого предпринимателя есть такой Тенечек. Его нет на самом деле, но они думают, что он есть, и очень сильно его боятся. А когда заглянут под кровать, там на самом деле и нет никого.

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