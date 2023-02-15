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Стартовал отбор экспонентов на «Иннопром-2023»: как попасть на стенд Свердловской области?

Стартовал отбор экспонентов на «Иннопром-2023»: как попасть на стенд Свердловской области?
Иллюстрация: DK.RU

Отбор компаний-участников продлится до 24 марта, самые интересные компании определит специальная межправительственная комиссия. Рассказываем, как подать заявку.

#ИННОПРОМ#НОВОСТИ

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области приступило к отбору заявок от компаний, которые представят регион на специальном стенде на выставке «Иннопром-2023». Напомним, она пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, тема мероприятия — «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Отбор компаний стартовал сегодня, 15 февраля, — он продлится до 24 марта. Подать заявки на участие в отборе могут местные компании, которые производят продукцию в одном из следующих направлений: автоматизация и робототехника, транспортное машиностроение, технологии для энергетики, новые материалы, цифровое производство, технологии для городов, металлообработка, промышленные IT, медицинское оборудование, производство компонентов. Претендентам необходимо заполнить онлайн-форму.

В числе ключевых критериев отбора: компания должна быть зарегистрирована в Свердловской области, выпускать или разрабатывать высокотехнологичную продукцию на основе принципов умного производства. При прочих равных приоритет при отборе будет отдан экспортно-ориентированным компаниям и участникам национальных проектов, — рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как ранее писал DK.RU, страной-партнером выставки станет Республика Беларусь. Организаторы выставки отмечают, что участие Беларуси послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами.

По данным пресс-службы правительства РФ, страна-партнер подготовит объединенную экспозицию. Как рассказал вице-премьеру РФ Денису Мантурову его белорусский коллега Петр Пархомчик, свою продукцию в объединенной экспозиции представит более 100 компаний страны.

Автор: Елизавета Порошина
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