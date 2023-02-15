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Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT Альфа-банк и «Тинькофф»

Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT Альфа-банк и «Тинькофф»
Иллюстрация: Еврокомиссия

Десятый пакет санкций ЕС предусматривает торговые ограничения на сумму более 11 млрд евро. Еврокомиссия планирует принять его перед годовщиной начала военной операции в Украине.

#БАНКИ#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще четыре российских банка, включая частный Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк, пишет Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах ЕС. Последние два банка принадлежат структурам миллиардера Владимира Потанина. Каким будет четвертый банк, пока не сообщается. Банк «Тинькофф», в отличие от двух других, ранее не был включен в санкционные списки.

О планах внести в санкционный список перечисленные банки, а также Фонд национального благосостояния, ранее сообщил Bloomberg.

Ранее в пресс-службе Альфа-банка заявили, что финансовая организация «работает как обычно», а переводы в долларах и евро для него отключили ещё весной, поэтому для клиентов ничего не поменяется.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций подразумевает торговые ограничения на сумму 11 млрд евро. Его примут к годовщине начала военной операции России в Украине, 24 февраля. 

Санкции планируется ввести также в отношении российской резины и асфальта, стали и алюминия, применяемых в строительстве. Страны Евросоюза намерены также запретить вещание арабской службы RT. Кроме того, предлагается ввести ограничения на некоторые товары двойного назначения и электронные компоненты, используемые для создания беспилотников, ракет и вертолетов.

 
Автор: Андрей Пермяков
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