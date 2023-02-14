Альфа-банк могут включить в список новых антироссийских санкций

Помимо этого, Брюссель намерен запретить экспорт из ЕС в Россию грузовиков, электрокомпонентов и строительной техники и запретить импорт из России в европейские страны каучука и битума.

Альфа-банк и еще три российских банка могут пополнить новый санкционный список ЕС против России, пишет Politico. В пресс-службе Альфа-Банка заявили, что финансовая организация «работает как обычно». «Переводы внутри страны проходят моментально. Приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надёжно. Переводы в долларах и евро в Альфа-Банке отключили ещё весной. Для клиентов ничего не поменяется», — добавили в банке. Альфа-банк попал под санкции США после начала военной операции на Украине.

В новые списки войдут около 130 организаций и лиц, предложенных Польшей, странами Балтии, Германией, Францией и другими странами. К ним относятся представители российского военного командования, чиновники, назначенные Россией на должности (на новых территориях), журналисты, работающие на российские государственные СМИ, такие как RT.

Помимо этого, Брюссель намерен запретить экспорт из ЕС в Россию грузовиков и строительной техники, а в обратном направлении — запретить импорт из России в европейские страны каучука и битума. Пока неизвестно, попадет ли под запрет российский экспорт алмазов. Кроме того, десятый пакет санкций ЕС против России будет включать ограничение на экспорт товаров на сумму более €10 млрд и ограничения на экспорт в Россию технологий, использующихся в военно-промышленном комплексе.

Ожидается, что ЕС введет запрет на экспорт в Россию электрокомпонентов. ЕС также может запретить вхождение россиян в советы директоров стратегических компаний Евросоюза, в том числе поставляющих электричество и газ. Кроме того, рестрикции могут быть введены и против судоходной компании из ОАЭ, которая подозревается в содействии России в обходе санкций в отношении экспорта нефти.

Последний пакет антироссийских санкций ЕС принял в декабре 2022 года. В него вошли ограничения против 200 физических и юридических лиц, банков — МКБ и Дальневосточного, запрет на вложения в российскую горнодобывающую отрасль и так далее.

По данным Министерства финансов РФ, западные страны заморозили около $330 млрд российских золотовалютных резервов, активов российских компаний, организаций и физических лиц, подпавших под западные санкции, рассказывал DK.RU. Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн руб. Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране в рамках антироссийских санкций к началу июля заморозили российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд).