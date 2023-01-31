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«Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб

«Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб
Иллюстрация: quote.rbc.ru

В рамках антироссийских санкций западные страны заморозили около $330 млрд российских золотовалютных резервов, активов российских компаний, организаций и физических лиц.

#НОВОСТИ

Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн руб, сообщила представитель ЦБ России Ольга Шишлянникова. По данным Министерства финансов РФ, западные страны заморозили около $330 млрд российских золотовалютных резервов, активов российских компаний, организаций и физических лиц, подпавших под западные санкции, рассказала представитель ЦБ:

У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 трлн руб. заблокированных активов, из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам. Ситуация складывается очень тяжёлая — этот фактор был принят во внимание при вынесении решения о дальнейшем запрете неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги. 

Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране в рамках антироссийских санкций к началу июля заморозили российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд).

Скупка золота Россией повторяет сценарий Южной Африки во время санкций, когда поддерживалась внутренняя добыча путем покупки драгметалла за местную валюту, что ускорило гибель Бреттон-Вудской системы, рассказывал DK.RU. Данные, собранные Всемирным советом по золоту (WCG), показали, что спрос на драгоценный металл в 2022 г. превысил любой годовой объем за последние 55 лет. Центробанки скупают золото самыми быстрыми темпами, крупнейшими покупателями аналитики назвали Китай и Россию, это крупнейший приток за квартал с 2000 г. Чем это грозит?

Автор: Андрей Широков
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