Анонсированы риски рекордных за 55 лет закупок золота центробанками

Скупка золота Россией повторяет сценарий Южной Африки во время санкций, когда поддерживалась внутренняя добыча путем покупки драгметалла за местную валюту, что ускорило гибель Бреттон-Вудской системы.

В 1967 году повышенный спрос на золото стал одной из причин краха Бреттон-Вудской системы, которая привязывала курс доллара к цене на золото, пишет Financial Times. Данные, собранные Всемирным советом по золоту (WCG), показали, что спрос на драгоценный металл в 2022 году превысил любой годовой объем за последние 55 лет, пишет Forbes.ru. Центробанки скупают золото самыми быстрыми темпами, крупнейшими покупателями аналитики назвали Китай и Россию. По оценкам WCG, центробанки закупили 673 т золота, в том числе в третьем квартале — почти 400 т, это крупнейший приток за квартал с 2000 года. Чем это грозит?

Cанкции Запада создали значительные проблемы в продажах за рубежом для золотодобывающей промышленности России — крупнейшей в мире после Китая. По данным MKS PAMP, Россия производит около 300 т золота в год, но на внутреннем рынке продажи составляют всего 50 т. ЦБ России придает стратегическое значение золотым резервам с 2006 года — золото должно составлять 20-25% от его общих резервов. Скупка золота Россией повторяет сценарий Южной Африки во время санкций эпохи апартеида, когда поддерживалась внутренняя добыча путем покупки драгметалла за местную валюту, сказал глава отдела исследований на рынке золота BullionVault Эдриан Эш:

Учитывая ограничения на экспорт, было бы логично, чтобы это сделал российский Центральный банк. Бегство центральных банков в золотые активы предполагает, что геополитический фон — это недоверие, сомнения и неопределенность после того, как США и их союзники заморозили долларовые резервы России. Высокий уровень спроса на золото в 1967 году, когда европейские центробанки закупили огромные объемы золота в США, привел к росту цен на драгметалл и краху Лондонского золотого пула резервов, что ускорило гибель Бреттон-Вудской системы, которая привязывала стоимость доллара США к драгоценному металлу.

«Наши золотовалютные резервы достаточны. У нас нет конкретной задачи по накоплению золотовалютных резервов», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря. Центральный банк России перестал ежемесячно сообщать данные о своих резервах с весны. В феврале 2022 года, когда ЦБ в последний раз публиковал свои статистические данные, на золото приходилось 20,9%. В этом году российский ЦБ сократил свои запасы казначейских облигаций США до $2 млрд более чем с $150 млрд в 2012 году. При этом запасы золота выросли более чем на 1350 т, на сумму почти $80 млрд в текущих ценах.

Карстен Менке, глава отдела исследований в Julius Baer, считает, что закупки из России и Китая указывают на растущее нежелание стран полагаться на доллар. Сообщается, что в 2023 году из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) исчезнут евро, иены и фунты стерлингов, их исключит Минфин. Отмечается, что до 80% фонда можно будет вкладываться в китайскую национальную валюту, до 40% — в золото. Кроме того, стало известно о том, что в новой структуре доли активов будут варьироваться.

В прошлом году Минфин утвердил пропорции, согласно которым ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. Раньше в составе была американская валюта. Спрос физических лиц в России на золото в этом году взлетел в семь раз, они купили более 30 тонн слитков. К концу года результат может достичь 40 тонн, рассказывал в ноябре DK.RU.