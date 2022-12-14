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Золотая лихорадка: спрос россиян на золото взлетел в 7 раз

Золотая лихорадка: спрос россиян на золото взлетел в 7 раз
Иллюстрация: mk.ru

«Доллары, которые население России в огромных количествах хранит по банкам в огородах, необходимо заместить золотом», считает министр финансов. При этом с марта золото подешевело в 2,5 раза.

#НОВОСТИ

Спрос физических лиц в России на золото в этом году взлетел в семь раз, они купили более 30 тонн слитков. К концу года результат может достичь 40 тонн, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, если в течение следующих 10 лет удастся заместить до 20% наличной валюты у населения золотом, это будет очень хороший результат. Замминистра отметил, что меры, которые власти уже приняли в этом отношении, показали хорошие результаты. 

Только за период с марта по август россияне скупили 12 тонн золотых слитков 999-й пробы, их востребованность в последние месяцы взлетела на 350%. Ажиотажный спрос населения привел к тому, что уже в середине марта ЦБ прекратил покупку слитков от коммерческих банков. Около 60% из проданных слитков оказались весом один килограмм. Порядка двух процентов — слитки более килограмма, а 38% — весом до одного килограмма. Сейчас спрос начал смещаться в сторону слитков массой до 100 грамм. 

«Золото только считается вечной ценностью. В своей цене этот металл нестабилен, к тому же имеет низкую ликвидность», — считает финансовый аналитик Михаил Беляев:

В него нужно вкладываться на длительный период времени: на 10, 15, 20 лет. Или когда тебя интересует не столько доходность, сколько сохранность. Но и здесь не все так просто: за хранение в банковской ячейке придется платить деньги.

Ранее Моисеев заявил, что доллары, которые население России в огромных количествах хранит «по банкам в огородах», необходимо заместить золотом. Чтобы заинтересовать граждан в покупке инвестиционных слитков, в марте правительство отменило уплату НДС в размере 20 %, а с июне покупатель уже не платил и 13-процентный налог на прибыль. Но на деле золото оказалось еще более коварным и волатильным финансовым инструментом, чем американская валюта. И если в марте один грамм золота продавался за 7,5 тыс руб, то сегодня он продастся за 3 тыс руб и только в том же самом банке. «Надежное» золото подешевело за 7 месяцев более чем в два раза. А если брать с начала 2022 года — на 25 %. 

Аналитики финансового рынка отмечают и другие недостатки инвестиций в золото. Золотые слитки не приносят владельцу пассивного дохода в отличии от акций, облигаций или депозитного вклада в банке. Банки, как правило, выкупают те слитки, которые сами же и продали по цене на 15-20% ниже курса, устанавливаемого регулятором. 

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в третьем квартале центральные банки скупили почти 393,3 тонны золота. Аналитики констатируют: это следствие кризиса доверия к основным резервным валютам. В золото вложили около 20 миллиардов долларов. Это абсолютный квартальный рекорд с 2000-го.
 
При этом импорт золота из России в Китай в июле 2022 г. достиг $108,8 млн, что в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), сообщает DK.RU. В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. Евросоюз присоединился к запрету 21 июля, распространив его также на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с использованием золота. Также в начале августа эмбарго на импорт золота из России ввела Швейцария — крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла.
Автор: Андрей Широков
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