В Свердловской области вполовину выросло число банкротств физических лиц

В регионе отмечается резкий рост банкротств граждан, в то же время число банкротств юридических лиц заметно сократилось.

В Свердловской области в 2022 г. на 47% увеличилось число банкротств среди гражданских лиц по сравнению с 2021 г., рассказала на пресс-конференции заместитель председателя областного арбитражного суда Светлана Сушкова, сообщает «Ъ-Урал».

«В прошлом году арбитражный суд рассмотрел 12 604 дела о банкротстве, из которых 11 760 относились к физическим лицам. Для сравнения, в 2021 г. заявлений о признании банкротами юридических лиц было больше в два раза — 1 200, а в 2022 г. — 699. Уже несколько лет, три года точно, количество дел о банкротстве физических лиц увеличивается в среднем на 2 тыс.»,— рассказала Светлана Сушкова.

1 апреля 2022 г. правительство РФ ввело мораторий на банкротство юридических и физических лиц. Решение властей объяснялось поддержкой отраслей экономики после введения санкций странами Запада из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине. Мораторий закончился 1 октября, однако арбитражный суд не зафиксировал увеличения дел о банкротстве среди юридических лиц.

«После окончания моратория на банкротство по юридическим лицам мы какого-то всплеска не наблюдали»,— отметила Светлана Сушкова.

Напомним, что за пять месяцев 2022 г. в Арбитражный суд Свердловской области поступило около 4,8 тыс. заявлений о банкротстве. 4,5 тыс. из них — заявления о признании банкротами граждан. За аналогичный период 2021 г. их было на 60% меньше.

Заместитель председателя суда Илья Чураков отметил, что не стал бы связывать рост банкротств физических с экономической ситуацией — большое количество заявлений подается в связи с долгами, накопленными еще несколько лет назад.

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