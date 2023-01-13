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Абсолютное число граждан-банкротов: по итогам года россияне утонули в кредитах

Абсолютное число граждан-банкротов: по итогам года россияне утонули в кредитах
Иллюстрация: РИА Новости

Кредитный портфель россиян впервые превысил 27 трлн руб. Лидером оказались программы ипотеки: портфель ссуд увеличился на 37%. Первым по абсолютному числу граждан-банкротов стал Краснодарский край.

#КРЕДИТЫ#НОВОСТИ

Количество банкротств среди россиян за прошлый год увеличилось до 280 тыс., это в полтора раза больше, чем было в год пандемии, сообщают «Известия». По итогам 2022-го среди регионов рейтинг лидеров по абсолютному числу граждан-банкротов возглавляют Краснодарский край, Московская область и Москва. Четвертую и пятую строчки занимают Башкортостан и Свердловская область.

Подавляющую часть процедур о несостоятельности в прошлом году, по-прежнему инициируют сами должники: 96,7% против 94,9% в 2021-м. Оставшаяся часть приходится на конкурсных кредиторов и налоговую службу. По ожиданиям экспертов, в 2023-м число таких процедур продолжит увеличиваться в связи с непростой экономической ситуацией и снижением платежеспособности населения. При этом темпы роста несостоятельности физлиц замедляются уже второй год подряд.

Объем долгов населения перед кредитными организациями, по данным на 1 декабря 2022 года, составил рекордные 27,09 трлн руб, следует из статистики Центробанка (ЦБ). Показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, или почти на 2,5 трлн руб. Из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой, рассказывал DK.RU. На начало 2023 года объем потребительских ссуд составил порядка 12 трлн руб.

В 2022-м мораторий на возбуждение процедуры банкротства и действовал с апреля по сентябрь 2022-года и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности, заявил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По словам Ильи Торосова, в прошлом году, как и в ковидный период прогнозировался всплеск дефолтов, но этого не случилось. Замедление темпов роста свидетельствует о том, что институт потребительского банкротства вошел в фазу зрелости, для которой характерны более умеренные тенденции, считает специалист. При этом эксперты увидели риски роста закредитованности населения. В 2023 году уровень просроченной задолженности вырастет примерно на 15–20%, ожидает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Автор: Андрей Широков
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