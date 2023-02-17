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Владелец IKEA и торгцентров «Мега» начал искать покупателей на недвижимость в России

Владелец IKEA и торгцентров «Мега» начал искать покупателей на недвижимость в России
Иллюстрация: ТЦ «Мега»

Шведская Ingka Group — крупнейший собственник торговой недвижимости в стране, ей принадлежат 14 качественных торговых центров. Продать целиком их будет сложно из-за величины актива.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Компания Ingka Group, которой принадлежат сеть магазинов IKEA и торговых центров «Мега», начала искать покупателей на всю свою недвижимость в РФ, пишет РБК со ссылкой на несколько источников. Сеть «Мега» насчитывает 14 торгцентров общей площадью 2,3 млн кв. м и арендной — 1,8 млн кв. м, они расположены в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Адыгее и Ростове. У компании есть также земельные участки, на которых еще не началось строительство торгцентров. За 2021 г. ее доход от аренды составил $350 млн, оценивал Forbes. 

Ingka ищет покупателя на весь бизнес целиком и сейчас ведет переговоры минимум с двумя интересантами. Однако окончательное решение о продаже активов еще не принято. В Ingka Centers, которая управляет торговыми центрами, сообщили, что не комментируют рыночные слухи, а торгцентры «Мега» продолжают работать. Хотя магазины IKEA закрыты с марта 2022 г. 

Портфель недвижимости Ingka Group в России можно оценить в сумму не менее $5 млрд, однако с учетом вынужденного дисконта продажи цена может составить $2,5–3 млрд, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом без учета дисконтов весь портфель мог бы стоить более $10 млрд, говорит управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

Торговые центры «Мега» были для Ingka Group выгодным бизнесом, но начало СВО фундаментально изменило условие работы, и для компании оставаться на российском рынке было слишком рискованно, указывает руководитель ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. Кроме того, в ее торгоцентрах доля магазинов международных брендов, прекративших работу, доходила до 50%. На падение трафика повлияло также закрытие магазинов IKEA.

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Автор: Андрей Пермяков
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