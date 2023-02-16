Правительство одобрило продажу фабрик IKEA бизнесменам из Петербурга и Сыктывкара

IKEA поставила цель продать фабрики потенциальным покупателям в России «в начале 2023 года». Покупателями стали производитель кухонь из Санкт-Петербурга и изготовитель пиломатериалов из Сыктывкара.

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех фабрик IKEA в России. IKEA выставляла на продажу четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, но две из них объединили в одну, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия, пишет Forbes. Покупателями активов стали производитель кухонь из Санкт-Петербурга «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов из Сыктывкара «Лузалес», рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Российская и шведская стороны должны теперь провести сделку, ее подробности он не раскрыл:

Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга.

В начале ноября 2022 г. IKEA в финансовом отчете за год заявила, что продолжает поиск покупателей на российские заводы и рассчитывает завершить процесс «в 2023 финансовом году». Летом об интересе к мебельным фабрикам IKEA заявил основатель АФК «Система» миллиардер Владимир Евтушенков. 11 января компания сообщила ТАСС, что поставила цель продать фабрики потенциальным покупателям в России «в начале 2023 г.».

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем компании «Слотекс» с долей 100% является Светлана Осипова, предприятие работает в Санкт-Петербурге. Компанией «Лузалес» из Сыктывкара владеет Мария Семенюк, а ее основатель — Николай Семенюк.

Российские производители мебели начали адаптировать производство под новые каналы сбыта на маркетплейсах, рассказывал DK.RU. Специальную коллекцию уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Продажи через маркетплейсы позволяют производителям мебели привлечь новую аудиторию. Партнер консалтингового агентства Between2countries Лейла Павлова отмечает, что линейка предметов малых форм для маркетплейса должна включать не менее трех единиц товаров в одном стиле, так как избалованным дизайнерами IKEA покупателям важно получать готовые решения для обустройства пространств.