Замена IKEA? Производители мебели делают коллекции для маркетплейсов

У онлайн-ритейлеров есть ограничения по размеру, по простоте сборки и по доступности цены, поэтому производителю приходится полностью переделывать технологию производства.

Российские производители мебели начали адаптировать производство под новые каналы сбыта на маркетплейсах, пишет Коммерсантъ. Специальную коллекцию уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Продажи через маркетплейсы позволяют производителям мебели привлечь новую аудиторию покупателей, считает гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Но у онлайн-ритейлеров есть ограничения по размеру, по простоте сборки и по доступности цены, что напрямую влияет на технологию производства.

Эксперты считают, что в результате дальнейшего снижении спроса такая продукция может оказаться невостребованной, и производителям придется доплачивать маркетплейсам за ее хранение на складах. Кроме того, развитие собственного интернет-магазина требует определенного объема инвестиций и высоких компетенций в сфере e-commerce, маркетплейсы позволяют частично это компенсировать.

Объем производства мебели в России по итогам девяти месяцев 2022 года сократился на 1,4% год к году и составил 36,9 млн штук, подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). При этом последние три месяца объем продаж мебели в натуральном выражении оказался даже ниже показателя 2020 года

Партнер консалтингового агентства Between2countries Лейла Павлова отмечает, что линейка предметов малых форм для маркетплейса должна включать не менее трех единиц товаров в одном стиле, так как избалованной дизайнерами IKEA покупателям важно получать готовые решения для обустройства пространств. При этом российские производители зачастую продолжают создавать отдельные предметы мебели вместо полноценных коллекций.

Еще одна причина для производителей работать с маркетплейсами — снижение офлайн-продаж. Сейчас продажи в мебельных магазинах поддерживаются в основном за счет товаров для дома. Малые формы мебели востребованы, так как позволяют быстро и недорого обновлять интерьер.

Как ранее рассказывал DK.RU, за 9 месяцев 2022 г. оборот маркетплейса Wildberries вырос на 95% год к году, до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%. В третьем квартале 2022 г. оборот увеличился на 95%, до 420,2 млрд руб., что стало новым рекордом. Как и в прошлом году, наиболее динамичными темпами за девять месяцев продажи росли в категориях: умный дом и безопасность (+259% год к году), строительные материалы (+187%), фото- и видеотехника (+181%).