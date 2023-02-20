«Мы не просто сдаем площадь. Мы предоставляем максимальный комплекс услуг»

Логистика, услуги ЧОП и УК для арендаторов, постоянный трафик покупателей на территории в 15 га в городской черте. В Екатеринбурге это — реальное предложение.

Рынок ритейла и складской недвижимости в России, в том числе на Среднем Урале, демонстрирует развитие. Несмотря на вызовы 2022 г., площади не опустели и сегодня заметно преображаются, предлагая клиентам все новые виды сервиса. Запрос бизнеса на комплексную услугу ­— просто огромен. Президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова так описывает нынешнее состояние рынка:

­— Логистика находится на подъеме. Этот сегмент стимулирует не только потребительская активность, но и наращивание производственных мощностей, и развитие инфраструктуры в целом. Он меньше зависит от «алармистских» настроений участников в силу того, что этот сегмент до сих пор пребывает в зоне дефицита предложения. При этом дефицит предложения следует понимать как в количественных, так и в качественных характеристиках. Растет не просто потребность в помещениях — спрос смещается в сторону качества. Формируется дополнительный пул услуг. Теперь склад это не просто помещение под хранение, это в первую очередь организация хранения в широком смысле ­— учет, транспортные услуги, распределение, комфорт, предоставление персонала, охрана. При этом формирование качественного предложения ­— это стратегия на ближайшее будущее. Пока же рынок съедает все.

Виталий Хиль, независимый эксперт, аналитик, консультант по складской недвижимости, констатирует:

— По итогам года рынок складской недвижимости Свердловской области показал устойчивое развитие — прирост площадей составил более 5%, объем складов всех категорий по итогам года в Екатеринбурге и окрестностях составил более 3-х млн кв.м., из них склады класса А и В - 2,11 млн кв.м. Наблюдалось небольшое затишье весной и осенью, но к концу года активность на рынке возросла. Это проявилось как в умеренном оптимизме девелоперов складов, готовых продолжать строительство и начинать входить в новые проекты, так и со стороны арендаторов, показавших стабильный спрос на качественные объекты.

Яркий пример того, как меняются торгово-складские площади — работа торгового комплекса «Докер» в Екатеринбурге. Торговая площадка с проходимостью от двух миллионов посетителей в год оказывает арендаторам не только стандартные услуги по предоставлению торговых и складских площадей различных форматов и категорий, но и услуги по транспортной логистике, клинингу, охране и др. Для арендаторов «Докера» — участников ВЭД — предусмотрен комплекс услуг по таможенному оформлению грузов, собственная служба безопасности ТК «от и до» проверит будущих сотрудников по запросу компании-партнера, что заметно помогает снизить процент неприятных инцидентов на территории, также клиентам гарантировано решение всех вопросов по пожарной безопасности и даже информационное сопровождение — по желанию компании размещают актуальную информацию о себе, своих скидках, акциях, событиях на сайте и в соцсетях «Докера».

Коммерческий директор ТК «Докер» Екатерина Павлючкова поясняет:

— Да, мы оказываем арендаторам целый комплекс сопровождающих услуг. Это наша сильная сторона и мы прорабатываем этот вопрос постоянно, предлагая клиентам все более интересные условия. Можно снять торговую площадь и приезжать по утрам на неубранную от снега и неосвещенную территорию, а можно «заехать» к нам и спокойно работать в максимально комфортных условиях.

Еще одним огромным преимуществом нашей торговой площадки является наличие прилегающих железнодорожных путей необщего пользования для приема вагонов и контейнеров, есть терминальная инфраструктура для приема автомобильного грузового транспорта. Наши клиенты не ломают голову над тем, как им разгрузить вагон или машину, доставить товар в магазин — мы оказываем комплекс всех сопутствующих услуг, включая таможенное оформление, фитосанитарный контроль и др. У нас есть все для того, чтобы любая компания могла быстро и комфортно разгрузить и загрузить товар, пройти все проверки и успешно торговать. Кстати, наращивание трафика торговой площадки — вопрос, над которым мы также работаем постоянно.

Для привлечения потока покупателей расширяем перечень представленных на площадке товаров, работаем с новыми форматами. Это, опять же, веяние времени — универсальность сегодня очень ценится. Совсем скоро на территории ТК заработает площадка, аналогичная ярмарке выходного дня в центре города, что, безусловно, привлечет новых посетителей. Кроме того, идут переговоры с крупными федеральными сетями, работающими в продуктовом ритейле.

— Сохраняя общую строительную направленность «Докера», мы работаем и по другим направлениям. Людям удобно, когда в одном месте они могут закрыть сразу несколько своих потребностей, а, значит, к нам будет приезжать еще больше покупателей, причем не только из Екатеринбурга: на автомобильной стоянке для клиентов регулярно фиксируются и номера соседних регионов — Курганской, Тюменской, Челябинской областей.

В последние несколько лет ТК «Докер» заметно преобразился: помимо привычных торговых площадей класса С на его территории появились и двухэтажные магазины, и одноэтажные здания, в которых каждый магазин имеет отдельный вход.

Территория торгового комплекса «Докер»

— У наших клиентов всегда был и будет выбор. Есть компании, которые хотят выставить товар в просторных и ярко освещенных магазинах, есть те, кому хватает участка в общем торговом зале. Мы сохраняем все форматы, так как прекрасно понимаем: на каждый из них есть спрос как среди наших арендаторов, так и среди конечных покупателей, — рассказывает Екатерина Павлючкова. — Кроме того, часть торговых площадей были переоборудованы под офисы. Их востребованность тоже легко объяснить: буквально в шаговой доступности расположен аэропорт «Кольцово», контейнерный терминал C.I.T. и Екатеринбургский таможенный терминал.

Многие компании арендуют у нас и складские, и торговые площади, обращаются за терминальными услугами. Удобно, когда вся логистика в одном месте, даже если у компании 2-3 магазина в городе. Они продают как в «Докере», так и в других торговых точках, отгружая весь товар с нашего склада. Есть и те, кто арендует просто склад. С ними мы работаем также максимально гибко, с учетом потребностей. Каждый должен иметь возможность вести бизнес по-своему.

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