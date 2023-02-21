Не пренебрегайте регулярными обследованиями. Рак желудка: помощь на всех этапах болезни

Рак желудка — чрезвычайно агрессивное злокачественное заболевание. По статистике, чаще всего его диагностируют у мужчин, средний возраст больных — 38 лет.

СПРАВКА Согласно данным WHO, рак желудка занимает в мире третье место по уровню смертности от онкозаболеваний: каждый год от него умирает приблизительно 800 000 человек. Карциномы желудка, ограниченные стенкой желудка без признаков поражения лимфатических узлов, имеют 5-летнюю выживаемость на уровне 65-80%, тогда как прогноз для местно-распространенных опухолей (T3/4, N1) значительно хуже — от 20% до 50%.

Диагностировать рак желудка, как и многие другие виды раков, на ранней стадии очень сложно. Известно, однако, что одним из самых распространенных симптомов является состояние диспепсии: постоянного ощущения боли и дискомфорта в верхней части живота. Часто такое состояние носит рецидивирующий характер и может сопровождаться избыточным газообразованием, чувством раннего насыщения, сосущей и жгучей болью, потерей веса.

Если у пациента наблюдается хотя бы один из описанных симптомов, это всегда повод пройти комплекс диагностических исследований, состоящий из линейки лабораторных исследований, гастроскопии, а также УЗИ органов большого и малого таза и по решению врача — КТ органов живота.

Также регулярное обследование стоит проходить пациентам из группы риска. Это люди, страдающие язвенной болезнью и хроническим гастритом, имеющий повышенный уровень бактерии Helicobacter pylori, а также те, кто страдает гастроэнтеральным рефлюксом, атрофией слизистой желудка, кишечной метаплазией.

Триггерами развития рака желудка могут служить многие факторы, в том числе неправильное питание (злоупотребление соленой, острой и копченой пищей, животными жирами), недостаток витамина С, употребление низкокачественных и просроченных продуктов, курение и злоупотребление алкоголем.

— В рамках профилактики особое внимание следует уделить иррадированию бактерий Helicobacter pylori, если таковые обнаружены у пациента. В Германии активно используется специальная схема, состоящая из высококачественных антибиотиков, а также ингибитора протоновой пумпы, регулирующего кислотно-щелочной баланс, — рассказывает Анжелика Дробот, генеральный директор компании «Рулаком», официально аккредитованного сервисного партнера по сопровождению русскоговорящих пациентов в клиниках «АСКЛЕПИОС» в Гамбурге. — В некоторых ситуациях Helicobacter pylori являются резистентными (невосприимчивыми) к указанным антибиотикам. Тогда проводятся специальные тесты на резистенцию, и консервативная терапия назначается в индивидуальном порядке. Чтобы понять, подействовала ли терапия — достаточно сделать дыхательный тест, проведение повторной гастроскопии необязательно.

Течение рака желудка может носить и бессимптомный характер или проявляться только в форме анемии. Тогда на поздних стадиях пациенты страдают рвотой, практически не могут принимать пищу, стул становится черным, а в животе скапливается большое количество свободной жидкости (асцит). Такая группа пациентов является уже паллиативной и требует отдельного подхода в лечении.

— Паллиативная помощь больным очень важна. Она способна преобразить последние месяцы или годы жизни человека, дав ему достойную жизнь среди близких. Этот этап не менее важен, чем оперативное лечение, и ему уделяется огромное внимание в клиниках нашей сети. Человек может болеть, но без постоянной боли, ужасных симптомов, общаясь с членами семьи и друзьями, завершая свои дела — это имеет огромное значение и для пациента, и для его окружения, — подчеркивает Анжелика Дробот.

Выбор терапии

Независимо от того, обнаружен ли рак желудка на ранней стадии или уже в прогрессирующем состоянии, его гистологические характеристики имеют приоритетное значение при выборе будущего лечения. В большинстве случаев (более 90%) рак желудка развивается в форме аденокарциномы, примерно 10% приходится на нейроэндокринные опухоли.

Вторым важным аспектом при постановке диагноза является определение онкомаркеров CEA, CA 19.9, CA 72.4 в крови, наличие Her 2 new рецептора в опухоли и ПДЛ-статуса. Следующим важным фактором при выборе вектора терапии имеет степень инвазии образования в области стенки желудка и распространения опухоли с учетом пораженных лимфатических узлов, наличие отдаленного метастазирования. Здесь нужно учесть, что, в отличие от многих онкологических заболеваний, рак желудка имеет три пути распространения: имплантационный, лимфогенный и гемаогенный.

При имплантационном пути метастазирования злокачественный процесс разрушает капсулу органа, и раковые клетки обсеменяют ту или иную полость организма. Здесь часто возникает поражение стенки брюшины (карциноматоз), диафрагмы, плевры, что сопровождается большим выделением жидкости в ту или иную полость (астит). При лимфогенном пути развития болезни распространение проходит по лимфатическим узлам первого и второго тока по ходу желудочных, сальниковых, селезеночной артерий. На поздних стадиях распространение происходит в более отдаленных лимфатических узлах. При гематогенном пути развития болезни поражается печень, легкие, реже мозг, почки, скелетная система. Последний путь развития также присущ более поздним стадиям течения заболевания.

Такая комплексность заболевания требует использования мультимодального подхода в его лечении. Только совокупность всех методов лечения способна привезти к оптимальным результатам. Даже при наличии стадии Ia или Ib требуется проведение максимально радикального хирургического лечения. И только в первом случае возможна эндоскопическая форма хирургического вмешательства, потому что опухоль поражает только подслизистый слой желудка. В этом случае возможно «подколоть» специальные препараты, которые позволяют отделить слизистую от других слоев стенки желудка и эндоскопически снять ее вместе с образованием.

Поскольку вероятность метастазирования в лимфатические узлы при карциноме слизистой оболочки желудка (Т1а) очень мала, эндоскопическую резекцию (ЭР) можно считать достаточной. Если гистопатологическое исследование после эндоскопической резекции показывает, что опухолевая инфильтрация распространяется в подслизистую оболочку (T1b), следует выполнить хирургическую резекцию с системной лимфаденэктомией, так как метастазы в лимфатические узлы уже присутствуют примерно в 30% случаев.

Ранние карциномы желудка с максимум одним «расширенным критерием» также могут быть резецированы эндоскопически. Если имеется более чем один расширенный критерий, должна быть выполнена онкохирургическая резекция. Расширенные критерии определяются следующим образом:

• Дифференцированная карцинома слизистой оболочки (G1/2) без изъязвления и размером более 2 см.

• Дифференцированная карцинома слизистой оболочки с изъязвлением и размером <3 см.

• Высокодифференцированные карциномы с подслизистой инвазией <500 мкм и размером <3 см.

• Недифференцированная карцинома слизистой оболочки <2 см в диаметре (при отсутствии опухолевых клеток на расстоянии ≤1 см по данным биопсии).

Все остальные стадии характеризуются проникновением опухоли в мышечные слои стенки желудка (Т-категория) и поражением лимфатических узлов (N-категория).

Эндосонография (эндоУЗИ) (высокотехнологичное исследование, сочетающее возможности ультразвуковой и эндоскопической диагностики) особенно подходит для определения клинической категории Т, так как лучше всего показывает различные слои стенки желудка. ЭндоУЗИ улучшает точное определение N-категории и считается более точным, чем КТ, в диагностике злокачественных лимфатических узлов.

Мультимодальные концепции

Задача мультимодальных концепций в лечении рака заключается в максимальной консолидации опухоли и ее радикальном удалении. Поэтому от стадии Ib или IIa назначается сначала химиотерапевтическое лечение по протоколу ФЛОТ. После четырех курсов терапии проводится операционное лечение, в результате которого производится резекция желудка с комплексом лимфатических узлов, а также формирование пищеприемника (резервуара) из материала тонкого кишечника. В зависимости от количества пораженных лимфатических узлов и размеров первоначальной опухоли химиотерапевтическое лечение продолжается постоперативно.

— По используемым в Германии стандартам индикация к проведению операции возможна также и при наличии единого очага метастазирования в области печени, а также при неярко выраженном обсеменении брюшины (перитонеальном карциноматозе). Здесь на помощь приходит методика HIPEC, которая выполняется в постоперативном режиме. Суть методики сводится к тому, что в рамках диагностического лапароскопического вмешательства по специальной шкале индексов оценивается степень поражения брюшной полости. При индексе до 15 единиц HIPEC чрезвычайно эффективен, при индексе от 15 до 19 может применяться индивидуально. К сожалению, в прогрессирующих стадиях заболевания применение HIPEC невозможно и нецелесообразно, — рассказывает эксперт.

Часто пациентов пугает операция с резекцией желудка, но современная медицина гарантирует будущую комфортную жизнь. Конечно, с соблюдением ряда правил.

Любая хирургия состоит не только из удаления того или иного органа, но и из реконструктивной части. При резекции желудка из материала тонкого кишечника формируется резервуар, способный взять на себя функцию утраченного органа. Конечно, от пациента потребуется максимальная дисциплина в перестройке всей системы питания: изначально, в постоперативном периоде, рекомендуется дробное питание (каждые два часа), но постепенно люди переходят к почти нормальным порциям и едят 3-4 раза в день. Вес полностью стабилизируется, и качество жизни не страдает, — подчеркивает Анжелика Дробот.

— В качестве примера можно привести историю Татьяны З., прошедшей лечение в «АСКЛЕПИОС», клинике «НОРД Гамбург» у доктора Кутупа. Татьяна обратилась к нам с уже выявленным раком желудка в третьей стадии. Тем не менее, у пациентки был повторен комплекс диагностики с целью уточнения гистологической составляющей. В повторении других исследовании необходимости не было, они были профессионально выполнены по месту жительства пациентки. Во взаимодействии с российскими специалистами Татьяне была назначена химиотерапия, большую часть из которой пациентка проводила в России с использованием немецких препаратов. После фазы консолидации в Германии была выполнена радикальная операция. С того момента прошло уже почти три года — Татьяна жива. Мы чрезвычайно благодарны российским коллегам за преемственность в ведении пациента. Без совместной работы невозможно было бы добиться такого замечательного результата. Учитывая всю комплексность проблемы и коварство заболевания, его возможное бессимптомное лечение — мы просим пациентов быть внимательными к себе и участвовать в скрининговых программах по выявлению онкологических заболевании на ранних стадиях.

Сама Татьяна так отзывается о враче и медперсонале, работавшими с ней в Германии:

Хочу выразить огромную благодарность самому квалифицированному, ответственному, переживающему за своих пациентов доктору — Асаду Кутупу. Он и специалисты клиники подарили мне вторую жизнь. Когда я увидела своего лечащего врача впервые, у меня не оставалось даже сомнений в том, что все пройдет хорошо. Было полное доверие. Сейчас уже прошло более трех лет с того периода, когда я проходила лечение. Я считаю, что это просто подарок судьбы — встретить таких фанатеющих от своей работы людей. Желаю всем крепкого здоровья! А доктору Кутупу удачи, благополучия, новых высот и достижений!

Если операция невозможна

В случае, если оперативное вмешательство не рекомендовано, медицина предлагает паллиативное лечение. Это системная химиотерапия, подобранная для пациента с учетом гистологических особенностей опухоли. Это то, что может продлить жизнь пациента на месяцы и даже годы, дав ему возможность вести активный образ жизни, находиться в кругу близких, работать, справляться с бытовыми задачами, путешествовать.

Пренебрегать этим видом лечения и поддержания жизненных функций организма точно не стоит, уверены эксперты. Ведь продлить жизнь на год – пять – даже десять лет — это тоже своего рода победа над раком.

Rulacom Consult GmbH

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