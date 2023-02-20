Заксобрание одобрило идею о введении в Свердловской области сбора со всех приезжающих

Власти заявляют, что все полученные деньги будут направлены на развитие туристической инфраструктуры Среднего Урала. О размере сбора не сообщается.

Заксобрание Свердловской области поддержало идею о введении туристического сбора с приезжающих в регион. Елена Чечунова, глава профильного комитета, поддержавшего инициативу, заявила:

Мы могли бы получать целевые средства для поддержки нашей туристической инфраструктуры, ведь в регионе сейчас все больше внимания уделяется развитию туризма. Развитие инфраструктуры — очень серьезная задача, которую нам предстоит решать. Целевые средства, которые позволили бы нам ее поддержать, были бы не лишними.

Напомним, туристический сбор с 2018 г. в качестве эксперимента был введен в нескольких регионах страны, прежде всего в курортных зонах. За три года в Алтайском крае за счет этих выплат было собрано 115,6 млн руб., в Краснодарском крае — 538,1 млн руб., в Ставропольском — 904,5 млн руб. Сбор чаще всего выплачивается при заселении в гостиницу, гостевой дом и т.д.

В том случае, если появится федеральный закон о туристическом сборе, регионы смогут самостоятельно принимать решение о его введении и размере.

Минувшим летом о планах повсеместного введения турсбора в своей колонке писал колумнист DK.RU, публицист Евгений Енин. «Жить в России — платная услуга. Хочешь потратить 300 тыс. руб. за две недели на семью с двумя детьми? Заплати 5,6 тыс., чтобы тебе позволили их тратить. Три недели — 8,4 тыс. За право тратить деньги», — писал он в своей колонке.

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