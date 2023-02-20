«Добровольный» сбор с бизнеса хотят возложить на компании с прибылью более 1 млрд руб.

Власти обсуждают, как именно можно собрать с бизнеса порядка 300 млрд руб., чтобы частично покрыть дефицит бюджета. Его предполагается возложить на крупные прибыльные компании.

300 млрд руб. добровольного взноса, которые власти хотят собрать с крупного бизнеса, предполагается распространить на компании (кроме нефтегазовых) со средней прибылью свыше 1 млрд руб. за последние два года, пишет РБК со ссылкой на источники. Но формула расчета взноса пока не утверждена. Остается также вопрос, какой показатель будет взят за основу — чистая или доналоговая прибыль. Взнос могут отразить в Налоговом кодексе как сбор.

Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП, — сказал собеседник издания.

Компании нефтегазовой отрасли не будут платить взнос, так как для них действуют другие налоговые новации: например, «Газпром» в 2023-2025 гг. платит по 50 млрд руб. дополнительного НДПИ. Если взнос будет закреплен в НК РФ как сбор, он будет обязательным для налогоплательщиков, подпадающих под выбранные критерии, указывают эксперты. За 2020 г. 245 российских компаний имели чистую прибыль более 1 млрд руб., согласно рейтингу РБК 500 2021 г.

Бизнес скептически относится к «добровольному» разовому взносу, говорит заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян:

Существует Налоговый кодекс, компании планируют инвестиции, исходя из установленной налоговой системы, и чем она стабильнее, тем лучше.