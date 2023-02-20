Старейшее предприятие Урала банкротят за долг по налогам в 924,5 млн руб.

На прошлой неделе к Высокогорскому горно-обогатительному комбинату подали сразу два иска, в сумме превышающие 1 млрд руб. В январе в суд поступило еще несколько аналогичных документов.

К Высокогорскому горно-обогатительному комбинату (ВГОК) поданы сразу два иска. Один из них, от налоговой инспекции, на 924,5 млн руб. Иск подан 16 февраля и пока не принят к производству. Днем ранее, 15 февраля, иск о банкротстве ВГОК подало Нижнетагильское муниципальное предприятие «Тагилэнерго», они требуют от комбината 1,9 млн руб.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» входит в группу компаний НПРО «Урал» (Челябинская область), — старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе. Отсчет добытым тоннам тагильские горняки ведут с 1721 года. Основная продукция — железная руда, добываемая как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и т.д.

﻿﻿﻿У комбината три шахты, «Магнетитовая», «Естюнинская» и «Южная», а также рудник открытых работ (три карьера), Высокогорский обогатительный цех (ВОЦ), Лебяжинский аглоцех (ЛАЦ), предприятие железнодорожного транспорта (ПЖТ) и еще ряд цехов, которые работают на обеспечение основного производства. ﻿﻿﻿

В начале года стало известно, что ООО «Оранжстиль», металлургическое предприятие из Верхнего Уфалея, подало заявление о банкротстве ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из-за долга более чем в 9,5 млн руб. Чуть позже иск подало свердловское предприятие «Промэлектросервис», которое не получило оплату за ремонт электродвигателей в локомотивных депо Кушвы и Нижнего Тагила.

Известно также, что в конце 2022 г. потребление электроэнергии на Высокогорском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области из-за долга перед энергетиками в 240 млн руб. было ограничено до уровня аварийной брони.

Задолженность ВГОКа во многом объясняется экономической ситуацией в стране, и поэтому принято решение пока не применять к компании жестких санкций, — заявляли тогда энергетики.

ВГОК уже был на грани банкротства, предприятие засыпали исками в 2015 г.

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