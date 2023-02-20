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Росстат заявил о снижении ВВП на 2,1% по итогам 2022 г.

Росстат заявил о снижении ВВП на 2,1% по итогам 2022 г.
Иллюстрация: Pixabay.com

На падение экономики повлиял спад в оптовой и розничной торговле, обрабатывающих производствах и логистике. В то же время выросли добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и строительство.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

По итогам 2022 г. российская экономика сократилась на 2,1% — такую оценку впервые дал Росстат. Это лучше, чем ранее прогнозировали Центробанк и Минэкономразвития, ожидавшие падения ВВП на 2,5% и 2,9% соответственно. 

На снижение ВВП повлиял спад в оптовой и розничной торговле, обрабатывающих производствах, логистике, а также водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, работе по ликвидации загрязнений.

При это в ряде отраслей индекс вырос: добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, строительство, гостиницы и рестораны, государственное управление, а также информация и связь. 

Банк России, 13 февраля объявляя о решении сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, указал, что, по оперативным данным в конце 2022 г. и начале 2023 г., динамика деловой и потребительской активности, как и внешней торговли, складывается лучше октябрьского прогноза. Регулятор ожидает, что в этом году темп прироста ВВП составит от минус 1% до 1%, в 2024 г. — на уровне 0,5–2,5%, а в 2025 г. экономика вырастет на 1,5–2,5%.

Автор: Андрей Пермяков
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