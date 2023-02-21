Руководители Уралвагонзавода проведут в тюрьме по восемь лет

Топ-менеджеров задержали в апреле 2021 года сотрудники ФСБ и собственной службы безопасности Уралвагонзавода. 20 февраля Дзержинский районный суд вынес им приговор.

Дмитрий Богданов возглавлял управление капитального строительства Уралвагонзавода, Владимир Савин был его заместителем. В апреле 2021 г. их задержали во время получения денег от ООО «Билд».

Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290-й УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Вчера Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал Дмитрия Богданова и Владимира Савина виновными и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В течение полутора лет (пока суд рассматривал дело) обвиняемые оставались на свободе — под подпиской о невыезде. Вчера их взяли под стражу. У них есть 15 дней на обжалование приговора.

Ранее адвокат Павел Репринцев, советник юридической фирмы INTELLECT, в интервью DK.RU предположил, что в 2023 г. увеличится количество уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями, со взятками и коммерческим подкупом:

Деньги на большие проекты есть только у государства, и для бизнеса оно становится основным заказчиком. В такой ситуации компании будут искать способы получения госзаказов, выходящие за предусмотренные законом рамки. То же самое — с заключением контрактов между коммерческими организациями. Такие истории были всегда, но в условиях экономического спада их будет больше.

По мнению Павла Репринцева, в фокусе внимания правоохранительных органов — госзаказы в сфере военно-промышленного комплекса:

Сейчас там огромные деньги, и если раньше государство позволяло себе закрывать глаза на коррупционные истории, то сейчас, с учетом проведения специальной военной операции, такой возможности уже нет. Поэтому расходы в этой сфере будут строго контролироваться, а попытки нарушить закон — жестко пресекаться. Впрочем, количество уголовных дел, связанных с «оборонкой», вырастет в любом случае — правоохранители должны демонстрировать результаты своей деятельности. Кого-то уличат во взятке, кого-то — в нецелевом использовании средств, кого-то — в злоупотреблении должностными полномочиями.

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