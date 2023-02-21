Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.02
74,85
79,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кабмин подготовил поправки, смягчающие ответственность за налоговые преступления

Кабмин подготовил поправки, смягчающие ответственность за налоговые преступления
Иллюстрация: Pixabay.com

Следователь будет обязан вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при выплате недоимок и пени. Снижаются также сроки привлечения давности по налоговым статьям.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности приняла поправки к Уголовному кодексу, которые должны либерализовать уголовную ответственность за налоговые преступления, пишет «Коммерсантъ». Ожидается, что кабмин утвердит поправки на заседании в среду, затем законопроект будет отправлен в Госдуму, говорит источник издания.

Согласно поправкам, следователь будет обязан вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное дело, если предприниматель выплатит недоимки и пени. По законопроекту также снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым статьям УК — с 10 до шести лет. Максимальные сроки по ст. 199-199.2 УК РФ предлагается снизить с шести-семи до пяти лет лишения свободы, а по ст. 199.4 — с четырех до трех лет.

Читайте также на DK.RU: Налоговые доначисления бизнесу выросли вдвое до 600 млрд руб. — в два раза

Поправки начали разрабатывать почти год назад, как говорится в пояснительной записке, «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях». Работа затянулась из-за разногласий между Минюстом, с одной стороны, и Минфином и СКР, с другой. 

Бизнес ждет эти поправки уже больше года, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Теперь налогоплательщики могут рассчитывать, что при уплате всех доначисленных платежей против них не будут возбуждены уголовные дела.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ассортимент бытовой химии и непродовольственных товаров в России просел на 16%Ассортимент бытовой химии и непродовольственных товаров в России просел на 16%
  • «Если прекрасный врач не приносит прибыль клинике — это большой минус руководителю»«Если прекрасный врач не приносит прибыль клинике — это большой минус руководителю»
  • Путин разрешил приобретение 50% доли Shell дочернему предприятию «Газпром-нефти»Путин разрешил приобретение 50% доли Shell дочернему предприятию «Газпром-нефти»
  • В курсе «слишком много эмоций»: доллар и евро снова поднялись впервые за 10 месяцевВ курсе «слишком много эмоций»: доллар и евро снова поднялись впервые за 10 месяцев
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.