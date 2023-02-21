Кабмин подготовил поправки, смягчающие ответственность за налоговые преступления

Следователь будет обязан вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при выплате недоимок и пени. Снижаются также сроки привлечения давности по налоговым статьям.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности приняла поправки к Уголовному кодексу, которые должны либерализовать уголовную ответственность за налоговые преступления, пишет «Коммерсантъ». Ожидается, что кабмин утвердит поправки на заседании в среду, затем законопроект будет отправлен в Госдуму, говорит источник издания.

Согласно поправкам, следователь будет обязан вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное дело, если предприниматель выплатит недоимки и пени. По законопроекту также снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым статьям УК — с 10 до шести лет. Максимальные сроки по ст. 199-199.2 УК РФ предлагается снизить с шести-семи до пяти лет лишения свободы, а по ст. 199.4 — с четырех до трех лет.

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Поправки начали разрабатывать почти год назад, как говорится в пояснительной записке, «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях». Работа затянулась из-за разногласий между Минюстом, с одной стороны, и Минфином и СКР, с другой.

Бизнес ждет эти поправки уже больше года, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Теперь налогоплательщики могут рассчитывать, что при уплате всех доначисленных платежей против них не будут возбуждены уголовные дела.