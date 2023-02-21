Базовый тариф ОСАГО для каршеринга может быть поднят в разы

Каршеринг может стать дороже после выделения подобных автомобилей в самостоятельную группу для страховщиков. Эксперты отмечают, что в результате стоимость каршеринга может вырасти на 15-30%.

Выделение сектора каршеринга в отдельную тарифную группу при тарификации ОСАГО может привести к значительному увеличению отчислений участников рынка на страхование, пишет Коммерсантъ. Такую идею выдвинул ЦБ в связи с повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью сегмента. Регулятор уже направил письма с предложением внести изменения в ОСАГО в Минфин и Минтранс. Рост цен может быть заметным, добавляет член правления ПАО СК «Росгосстрах» Денис Макаров.

Нововведение создаст дополнительную нагрузку на компании, которые занимаются каршеринговыми услугами. В РСА уточнили, что базовая тарифная ставка по ОСАГО для легковых автомобилей юрлиц находится в коридоре 0,85–5,7 тыс. руб. Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, в случае наличия состоявшихся инцидентов в прошлом стоимость ОСАГО для каршеринговых компаний может быть дополнительно увеличена на 50–200%.

ОСАГО для каршеринга убыточно, то есть страховые выплаты занимают значительную долю в полученных страховых премиях. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин поясняет, что такие автомобили гораздо более интенсивно эксплуатируются, их водители более склонны торопиться, часто менее опытны и меньше берегут автомобиль.

По словам директора департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Романа Лободина, предлагаемая ЦБ мера снизит нагрузку на убыточность компаний по ОСАГО, что, в свою очередь, «позволит снизить тарифы для других клиентов с меньшей аварийностью».

По данным исследования «ГТК-Холдинг», в 2022 г. траты россиян на краткосрочный прокат автомобилей выросли на 30% и превысили 26 млрд руб. У 70% опрошенных россиян подобные траты составляют 3–5 тыс. руб. в год. Количество активных пользователей услуг каршеринга в целом по России составляет уже 1,6–1,8 млн человек.

По оценке экспертов, ожидать повышения стоимости поездки для клиентов не стоит, поскольку «ценообразование в этом сегменте определяется конкуренцией с такси и общественным транспортом больше, чем структурой расходов». Роман Лободин также считает, что на клиентах каршеринга это вряд ли скажется значительно, «так как увеличение расходов на страхование ОСАГО будет распределено на календарный год и на всех клиентов».

Ранее каршеринговые сервисы, потеряв обычные источники поставок, начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями, рассказывал DK.RU. Сейчас это единственная возможность для обновления автопарка. Через некоторое время пользователи привыкнут к Haval, Chery или Geely вместо Kia, Toyota и BMW. До геополитического кризиса эти автомобили не были популярными из-за сопоставимых с Европой цен.