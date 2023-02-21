Трассу Москва-Казань-Екатеринбург продлят до Владивостока

Владимир Путин рассчитывает, что эта автомобильная дорога станет новым логистическим коридором, который позволит наладить торговлю с Казахстаном, Монголией и Китаем.

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что одним из направлений совместной работы государства и отечественного бизнеса должно стать создание новых логистических коридоров. Таковым станет трасса Москва-Казань Екатеринбург.

Уже принято решение о продлении трассы до Тюмени и Челябинска. Ее также необходимо продлить до Иркутска и Владивостока — с выходом на Казахстан, Монголию и Китай, чтобы расширить внешнеэкономические связи с рынками Юго-Восточной Азии, — заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что будет продолжаться расширение Восточного полигона РЖД, модернизация Транссиба и БАМа. Будут развиваться порты Черного и Азовского морей, коридор Север-Юг, которые позволит расширить сотрудничество России с Индией, Ираном и Пакистаном.

Ранее DK.RU писал, что строить трассу Москва-Казань-Екатеринбург начали с 2020 г. Частично в ее состав войдут участки федеральной автодороги Пермь-Екатеринбург. После запуска трассы добраться из Казани в Екатеринбург можно будет в два раза быстрее — всего за семь часов. Часть дороги будет платной. Общая протяженность четырёхполосного платного участка от Казани до Екатеринбурга составит 275 км. Длина участка трассы в Свердловской области — 43 км.

В конце прошлого года стало известно, что реализацией третьего этапа строительства трассы — участка Дюртюли-Ачит — займется холдинг «Автобан». Работы необходимо завершить в 2024 г.

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